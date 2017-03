James Rodríguez si renovaría contrato con el Real Madrid

La permanencia de James Rodríguez en el Real Madrid al parecer no depende el. Se ha filtrado en los medios de comunicación que el colombiano tendría un año más con el equipo blanco si, y solo si, Isco Alarcón decide dejar el equipo merengue para buscar más minutos de juego en otro equipo europeo.

“James aspira a renovar su contrato cuando termine esta temporada si Isco se va del Madrid. El malagueño acaba en 2018 y no ha querido negociar con el Madrid su prolongación, porque no tiene minutos y quiere tenerlos en otro equipo puntero de Europa. Con ese panorama, James ha cambiado radicalmente su discurso. Una buena muestra de ello fue lo que dijo después de su brillante actuación en Ipurúa ante el Eibar, donde marcó y dio una asistencia. ‘Siempre que me dan oportunidades intento hacer cosas buenas, como pases. Sólo tengo en mente eso. Quiero estar aquí siempre. Hay que tener claro que en la vida y en el fútbol tampoco se sabe lo que va a pasar, pero me quiero quedar aquí’”, publica este lunes el diario As de España.

“Los próximos meses serán definitivos para que James conozca su futuro. Termina contrato en 2020. Si Isco toma la decisión de salir, le será más fácil renovar su contrato con el Madrid (actualmente cobra 7,7 millones brutos). Pero ese, a día de hoy, es su máximo deseo”, sigue la publicación.

Precisamente los merengues buscan mañana martes ante el Nápoles su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones con la ventaja del 3-1 lograda en la ida, pero con el hándicap de jugar en el díficil estadio de San Paolo.

“Toda la ciudad espera este partido, ya lo siente. Los aficionados nos van a ayudar muchísimo y estoy seguro de que el grito de ‘¡Campeones!’ se oirá hasta en Turín”, declaró este lunes el capitán del Nápoles, Marek Hamsik, en rueda de prensa.