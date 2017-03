450 militares serían los primeros beneficiados con la implementación de la JEP: Mindefensa

El ministro de la Defensa, Luís Carlos Villegas, anunció que las primeras listas de los militares y policías que se beneficiarán con la Implementación de la Justicia Especial para la Paz, saldrán al terminar esta semana y hasta dentro de un mes se concluirá la revisión de todos los aspirantes.

El ministro advirtió que son falsas las versiones que se vienen ventilando con respecto a las garantías laborales que vienen recibiendo los uniformados como despidos, recorte de subsidios y primas extralegales.

” No hay ninguna consideración de modificación de las reglas laborales para la Fuerza Pública, incluídas sus primas y prestaciones laborales, el presupuesto del 2.017 esta garantizado y el del 2.018 ya está en proceso de confección”, aseveró Villegas

Acompañado por los comandamtws de cada Fuerza y del Director de la Policía, el Ministro de Defensas Fuerzas Militares y de Policía, el ministro de Defensa, reiteró el pleno respaldo por parte de los uniformados activos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), con la que se brinda seguridad jurídica a quienes cometieron algún delito en el marco del conflicto.

“Es tal vez la normativa más importante del paquete legislativo que implementa los Acuerdos de Paz, porque es finalmente lo que cierra un conflicto, además de la victoria y la negociación, es la aplicación de unos mecanismos de justicia que permiten cerrar definitivamente la controversia, ya no en la sociedad, sino en las personas y quienes participaron en el conflicto”, afirmó.

Según Villegas, este modelo que Colombia está creando con la JEP, es una justicia nueva, que cuenta con el respaldo de uniformados activos y que se ha construído con los mandos militares y de policía, quienes han sido los que la han dado la paz al país.

“Lo que se ha construido para los agentes del Estado y para los miembros de las Fuerzas Armadas que no tienen resuelta su situación judicial, se construyó con las mismas fuerzas, no ha sido una imposición del Gobierno, no ha sido una discusión netamente teórica con académicos, esto ha sido una discusión técnica y política, política en el más alto sentido de la palabra, con los mandos militares y de policía, el Ministro de Defensa, negociadores jurídicos de La Habana, entre otros”, puntualizó el jefe de esta Cartera.