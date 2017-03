Cúpula de Fuerzas Armadas manifestó al Presidente su apoyo a la Justicia Especial para la Paz

Acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró este martes el pleno respaldo por parte de los uniformados activos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), con la que se brinda seguridad jurídica a quienes cometieron algún delito en el marco del conflicto.

“Hemos tenido una reunión muy grata de esta cúpula con el Presidente Juan Manuel Santos, para manifestar su apoyo a esta legislación, y la necesidad de que entre en vigencia”, informó Villegas, quien señaló que este modelo que Colombia está creando con la JEP, es una justicia nueva, que cuenta con el respaldo de uniformados activos.

“Es tal vez la normativa más importante del paquete legislativo que implementa los Acuerdos de Paz, porque es finalmente lo que cierra un conflicto, además de la victoria y la negociación, es la aplicación de unos mecanismos de justicia que permiten cerrar definitivamente la controversia, ya no en la sociedad, sino en las personas y quienes participaron en el conflicto”, afirmó.

“Lo que se ha construido para los agentes del Estado y para los miembros de las Fuerzas Armadas que no tienen resuelta su situación judicial, se construyó con las mismas fuerzas, no ha sido una imposición del Gobierno, no ha sido una discusión netamente teórica con académicos, esto ha sido una discusión técnica y política, política en el más alto sentido de la palabra, con los mandos militares y de policía, el Ministro de Defensa, negociadores jurídicos de La Habana, entre otros”, aseveró el alto funcionario.

La JEP y su arquitectura ha tenido consenso con las Fuerzas Militares y de Policía, indicó Villegas, y recalcó que el mecanismo de justicia que se aplicará a las Farc, sí se negoció con ellos mismos en Cuba; mientras que el de las Fuerzas Armadas no se negoció en La Habana, y ha sido una decisión unilateral del Gobierno y el Estado de la mano del mando militar activo.