Invías impone multa por más de $16 mil millones a contratista del Túnel de La Línea

–El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, impuso a la Unión Temporal Segundo Centenario una multa por más de 16 mil millones por el incumplimiento de los planes de gestión ambiental en el desarrollo de las obras del Túnel de la Línea.

Esta es la segunda sanción que le aplica Invías al contratista de la importante obra. La primera lse produjo la semana pasada por un monto de 3 mil 640 millones por atraso y mala calidad de las obras.

Sobre la nueva multa, el instituto informó en un comunicado que en audiencia pública se profirió la Resolución No. 01495 del 6 de marzo, por la cual se confirmó parcialmente la Resolución No. 08443 del 29 de noviembre de 2016, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contrato No. 3460 de 2008 y se impuso una multa a la UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO por un valor de DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MC/CTE ($16.133.247.000).

El motivo de la sanción es el incumplimiento en las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión ambiental de obras objeto del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL; TÚNELES DEL II CENTENARIO – TÚNEL DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ CAJAMARCA”.

En el comunicado INVIAS precisa también que “contra esta resolución no procede recurso alguno”.