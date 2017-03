Mira las primeras imágenes de la película que Daniel Radcliffe grabó en Colombia

Este martes se conocieron las primas imágenes de la película “Jungle” que fue grabada en Colombia y en la que participa el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe.

Radcliffe interpreta a Ghinsberg, un aventurero que se pierde en la selva Amazónica . Su estreno está previsto para este año y se basa en el libro escrito por el aventurero israelí Yossi Ghinsberg.

La producción se llevó a cabo entre el 19 marzo y el 13 de abril en locaciones colombianas de Tobia, Guaduas, Neusa, Honda y Bogotá.

En una entrevista a la revista GQ, Radcliffe indicó que se metió tanto en la piel de este personaje que estuvo tres semanas perdido en la selva. Comentó que era difícil comer un pedazo de pizza, pues no sufrir por la falta de comida complicaría su interpretación.

Cabe mencionar que “Jungle” está dirigida por Greg McLean y además de Radcliffe, el elenco está compuesto por Alex Russell (“Unbroken”), Joel Jackson (“Not the boy next door”) y Thomas Krestchmann (“Avengers, Age of Ultron”).

Otras películas que se han filmado en Colombia son “Mena” con Tom Cruise, “The Lost City of Z” con Robert Pattinson y “Los 33” con Antonio Banderas, ente otras.