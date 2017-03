Mujer de 58 años se encadenó frente a la Clínica de Occidente exigiendo derechos laborales

Una mujer de 58 años decidió encadenarse frente a las instalaciones de la Clínica de Occidente, en Bogotá, donde trabajó desde 1998 y a la que le reclama por unos pagos de un accidente laboral.

“Yo ingresé a la Clínica de Occidente en 1998 y en el 2002 tuve un accidente del cual quedé discapacitada, me pagaron incapacidades hasta cuando la EPS me dio mis incapacidades y después fui sometida al tradicional ‘ping pong’, vaya allí, vaya para allá y quedé abandonada por 55 meses, nadie resolvió pagarme mis salarios”, afirmó la mujer.

De acuerdo con la mujer, por ese accidente fue sometida a un proceso quirúrgico, del cual no quedó bien librada.

“Me llevaron a cirugía, hubo un tratamiento quirúrgico con error porque me reventaron el nervio Ciático de la pierna derecha, en el 2000 saque una póliza por accidentes o muerte y la Clínica de Occidente me la canceló, no dejó que me la pagaran ni que se hiciera efectiva”, indicó la mujer.

Por lo tanto, la exfuncionaria pidió al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que se apersonen de su situación y le den una solución ya que, asegura, tiene todas las constancias y sus papeles están al día y al pie de la letra.

Por su parte, la Clinica de Occidente aseguró que cumplió con todas las obligaciones laborales, determinadas por la ley colombiana durante los años que estuvo vinculada a esta institución.

El respeto por los derechos laborales de la señora María Consuelo Cárdenas fue tal, que ella recibió la calidad de pensionada en razón del cumplimiento de la Clínica del Occidente de las obligaciones que la ley establece.

En relación con el pago de la liquidación, la Clínica del Occidente manifestó que ha cumplido con todas las obligaciones legales.

“El pago de la indemnización por incapacidad que reclama la señora María Consuelo Cárdenas, tal como lo señala la ley, es competencia de la EPS no de la Clínica del Occidente”, afirmó la institución en un comunicado.

Por último, la Clínica del Occidente lamenta que la señora María Consuelo Cárdenas esté poniendo en peligro su integridad física y ha notificado a las autoridades competentes su preocupación, porque la señora María Consuelo se ha ubicado en un punto riesgoso de alto tráfico de personas, lo cual puede afectar su salud.