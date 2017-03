Voto a los 16 años fue excluido de la Reforma Política

–El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que la propuesta de otorgar el voto a los 16 años quedó descartado de la Reforma Política por consenso entre los partidos.

Tras una reunión con dignatarios de los partidos, el ministro del Interior indicó que se van adelantar consultas con sus respectivas bancadas en el Congreso en torno a otros puntos de la enmienda política, entre ellos, la ampliación a 5 años del periodo presidencial y de otros altos funcionarios de elección popular, eliminación de la vicepresidencia, segunda instancia para funcionarios aforados, el trámite de un mecanismo de transparencia para la inversión pública en las regiones y la prohibición de la reelección indefinida de congresistas.

El jefe de la cartera política anunció que la próxima semana serán radicados los proyectos de creación de Circunscripciones Transitorias de Paz y Adquisiciones progresiva de Derechos.

Anticipó que los temas que tienen que ver con la organización electoral, nuevo código electoral, listas cerradas, financiación estatal de campañas, voto electrónico, voto obligatorio, UIAF electoral, con una posición casi unánime de los partidos, previo estudio de la Misión Electoral que hace parte del punto 2 del Acuerdo de Paz, serán llevados a consideración del Congreso por la vía del procedimiento legislativo especial o Fast Track.

Finalmente, Cristo hizo un llamado a la ciudadanía para participar en la reforma política. “Hay una conciencia clara que el sistema político no está funcionando bien y lo peor es cruzarnos de brazos. No es el momento de tantas discusiones, sino decisiones” puntualizó.

En opinión del presidente del Senado Mauricio Lizcano, no hay ambiente para ampliar el período presidencial a cinco años ni para eliminar la vicepresidencia por cuanto ello significaría una restructuración sustancial de la Constitución de 1991.

Recordó que en el pasado hubo dos actos legislativos que reglamentaron el ejercicio político: por un lado encontramos el acto legislativo 01 de 2003, mediante el cual se crea la cifra repartidora, el voto preferente, las listas únicas y las bancadas.

Dicha modificación, dejó en firme la prohibición de la doble militancia y estableció que los miembros del Consejo Nacional Electoral serían elegidos por el Congreso. También, ordenó la reglamentación al ejercicio de la oposición y la implementación del voto electrónico.

La segunda reforma al régimen de los partidos políticos se realizó con el activo legislativo 01 de 2009, cuyo articulado fijó un nuevo régimen sancionatorio para los partidos y sus miembros en el caso que dieran avales a personas ya condenados o que lo fueran durante su ejercicio por apoyar a grupos armados ilegales y narcotráfico. Ese acto legislativo creó la figura de la silla vacía.

¿Cuál es la pertinencia de una nueva reforma política en un ambiente preelectoral y de implementación de los acuerdos de paz con las FARC? ¿Cuáles son las propuestas incluidas en la reforma política para combatir la corrupción?

Coincidencias de los legisladores

Aunque poco se conoce de la propuesta oficial que presentará el gobierno sobre una reforma política, los senadores coinciden en la idea de que esta iniciativa debe ceñirse al cumplimiento de los acuerdos de paz y que por la premura de las próximas elecciones, no es oportuno cambiar las reglas de juego.

Para el senador liberal, Juan Manuel Galán, el problema de la política del país radica en su organización y la falta de garantías para la participación. Según el congresista, hay unos candidatos que participan en las elecciones “absolutamente dopados por contratos y por dineros ilícitos muchas veces”.

“Tenemos varios Lance Armstrong ganando tours que después se da uno cuenta que estuvieron dopados en la competencia y eso no puede ser. Debe haber unas garantías y unas reglas de juego claras en materia electoral para que haya unas elecciones libres justas y competitivas en Colombia”, aseguró Galán.

Por su parte, el senador Hernán Andrade considera que el Congreso se dedicará a lo que se acordó en La Habana, al estatuto de la oposición y a la garantía de las 16 curules. “Estamos a doce meses de abrir el calendario electoral que va a ser muy difícil y lo que llegare a pasar ahora, pasaría de manera transicional que no se aplique al 2018, sino 2019 y 2022. Considero que nos debemos concentrar en los temas que fueron el centro de los acuerdos”, puntualizó el Conservador.

De opinión contraria es el senador del Centro Democrático, Jaime Amín, para quien el Congreso siempre podrá abordar los temas de una reforma política, pero en el momento oportuno. “Todos esos temas pueden discutirse, pero la oportunidad no era la mejor y el gobierno no asume esto con seriedad de proponer una verdadera reforma que parte de los partidos políticos y no del momento político que vive el país”, argumentó Amín.