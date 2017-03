Joven fue asesinado en Bogotá por robarle su bicicleta

Un joven de 22 años fue asesinado en el suroccidente de Bogotá por ladrones que le hurtaron su bicicleta cuando se desplazaba de su lugar de trabajo para su casa.

El asesinato se presentó el pasado lunes sobre las 6:00 de la tarde a la altura de la Avenida de Las Américas con calle 84, en la localidad de Kennedy. El joven fue atacado con arma blanca.

Tras dos dias de pasar el crimen, los familiares del joven aún no tiene indicios de los responsables.

“Mi hijo se desplazaba del trabajo hacia la casa y por robarle la bicicleta lo apuñalearon. Él fue auxiliado por ciudadanos que lo trasladaron hasta un hospital. Pedimos que establezcan contacto con nosotros para detallar los hechos”, indicó Antonio Reina, padre del joven asesinado.

John Eduardo Reina, primo de la víctima, llamó la atención de las autoridades para que el homicidio de su familiar no quede en la impunidad.

“Mi primo era una persona muy humilde, trabajadora y estudiosa. Me parece el colmo que estas cosas sigan pasando y las autoridades no tomen cartas en el asunto. Se están cobrando vidas por un celular, por una bicicleta, ¿Mañana qué será? No queremos que el caso quede impune”,aseguró Reina.

En lo corrido de 2016 se hurtaron en Bogotá 1.799 bicicletas, un promedio de cinco vehículos al día. Las localidades más afectadas por estos hechos son, en su orden, Usaquén, Rafael Uribe Uribe y Suba.