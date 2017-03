Personaría investigará al secretario de Movilidad por estudio sobre Uber

La Personaría de Bogotá anunció que iniciará una indagación preliminar contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, sobre un estudio en el que participó en 2015 sobre las bondades de la plataforma Uber.

De acuerdo con el ente de control, se busca verificar si hay un conflicto de intereses que le impediría a Bocarejo desempeñarse como secretario de Movilidad.

Se trata de un estudio sobre la plataforma tecnológica Uber cuando el ahora funcionario de Movilidad trabajaba como investigador del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de Los Andes.

En el estudio se muestra a Uber como una alternativa innovadora para responder a las exigencias de movilidad en Bogotá.

La investigación revela que se evitaron muchos accidentes de conductores ebrios y se dejaron de utilizar 35.000 y 55.000 de parqueaderos al día en las localidades de Usaquén y Chapinero.

Para los taxistas, el estudio es razón suficiente para que el funcionario sea retirado de su cargo por conflicto de intereses.

Por su parte, Bocarejo explicó en su momento que se trató de una investigación que realizó cuando estaba en la academia y que no interfiere en sus funciones como secretario de Movilidad, pues hasta ahora ha cumplido con su trabajo.

“Hicimos un ejercicio académico que no era mirar la viabilidad de Uber. Lo que mirábamos es qué beneficios podía generar”, comentó Bocarejo a Noticias Caracol.

Para el funcionario, no hay conflicto de intereses porque desde su cargo él no dicta la norma, sino que la hace cumplir y en eso no ha fallado.

Frente a estas declaraciones, Hugo Ospina, representante de los taxis en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa “puso a Garavito a cuidar el jardín infantil” y manifestó que, evidentemente, hay un conflicto de intereses. Por ello, insistió en la renuncia de Bocarejo.