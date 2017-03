Ataque con hacha en estación de Alemania, deja al menos 5 heridos

Loterias

Resultados de loterías del 8 de marzo:

Baloto 02 – 15 – 22 – 24 – 35 – 45

Revancha 05 – 16 – 26 – 31 – 43 – 44

Manizales 7532 – Serie 065

Valle 8553 – Serie 105

Meta 5482 – Serie 007

DORADO:

Mañana 6439 – Tarde 6869

SUPER ASTRO SOL:

6383 – Signo Tauro

SUPER ASTRO LUNA:

4429 – Signo Géminis

CHONTICO:

Día 9804 – Noche 3405

PAISITA:

Día 4936 – Noche 2310

CAFETERITO:

Tarde 2720 – Noche 7190

PIJAO:

5269

CASH THREE:

Día 554 – Noche 612

PLAY FOUR:

Día 9710 – Noche 0065

EVENING:

7467

WIN FOUR:

1704

SAMAN:

7818

SINUANO:

Día 7421 – Noche 8774

CULONA:

8680

CARIBEÑA:

Día 6383 – Noche 4900

MOTILÓN:

Día 0218 – Noche 6523

LA BOLITA

Día 6870 – Noche 5459

COLONO:

0107

LA FANTASTICA:

Día 0857 – Noche 3926