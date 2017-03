Concejal Lucía Bastidas denunció a agresor que la escupió en cabildo de la ETB

La concejal del Partido Verde, Lucía Bastidas, interpuso una demanda en el complejo judicial de Paloquemado contra el sujeto que la agredió al escupirla durante el segundo cabildo abierto sobre la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que se realizó el martes pasado.

Según con la concejal Bastidas, la agresión de la que fue víctima se considera una injuria de hecho y por esta razón acudió a la Fiscalía.

“Como defensora de los derechos de las mujeres siempre he dicho que denuncien y tengo que dar ejemplo, porque fui violentada y agredida por un ciudadano bogotano. No podemos quedarnos calladas”, afirmó la cabildante del Partido Verde.

“Es una agresión a todo el Concejo y a las mujeres de Colombia”, aseveró Bastidas.

Por su parte, el señalado de la agresión identificado como Alejandro Lozano,un pensionado de la ETB, indicó que no escupió a la cabildante.

“Si tiene pruebas, que denuncie. No tengo por qué ocultarme, soy una persona de bien. Pueden mirar mi hoja de vida y jamás he tenido un llamado de atención. Me pensioné de la ETB y no creo que a uno lo jubilen por ser un bandido”,afirmó Lozano.

De acuerdo con Lozano, en los vídeos del Concejo se observa cómo la funcionaria estaba “indisponiendo” a los trabajadores de la ETB.

Frente a esta declaración, la concejal respondió: “No se justifica la violencia. Mostró un video de hace ocho días donde mi única protesta fue señalar con los pulgares hacia abajo, pero jamás violenté a nadie”.

Mientras tanto la personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda, anunció que está indagando si el presunto agresor era un funcionario público, para iniciarle un proceso disciplinario si fuera el caso.

“Triste que frente a un día tan importante para nosotras tengamos de antecedente esta agresión a la concejal. La estamos apoyando e impulsando. Estamos determinando si el agresor trabaja para el Distrito o la Nación, porque si es un trabajador oficial le adelantaremos las investigaciones disciplinarias”, puntualizó Teresa Castañeda.