Llegó la hora de correr por la vida en Ibagué

Miembros de la Federación Colombiana de Atletismo, expertos en carreras atléticas, la FIT y autoridades locales, ya tienen a Ibagué al ritmo de la Media Maratón, con todo el trabajo previo para disponer los dispositivos reglamentarios y de seguridad, para el normal desarrollo de una de las carreras atléticas más importantes del país.

Este domingo 12 de marzo, la carrera por la vida, la encabezará la presentadora Adriana Betancur, madrina de este certamen, acompañada del congresista Rodrigo Lara, ponente de la nueva ley de donación de órganos y tejidos (Ley 1805 de 2016), junto a los actores Brian Moreno, Pedro Pallares, Luis Eduardo Suárez, Andrés Suárez y la periodista deportiva Clara Tamara, quienes correrán junto a 5 mil atletas.

Información para los atletas

El punto de encuentro para los participantes de las tres categorías, es el estacionamiento externo del centro comercial la Estación. Los atletas del recorrido de 21 K, el cual iniciará a las 7:00 AM, están citados a las 6:00 AM para el respectivo calentamiento. Los corredores de la 10 K deberán estar en el punto de encuentro a las 7: 00 AM; y las personas que participarán en el recorrido recreativo de 5K, realizarán su calentamiento a las 8:00 AM.

-La meta estará ubicada en la calle 60

-Cada tres kilómetros los deportistas contarán con puntos de hidratación

-Habrá servicios de primeros auxilios ubicados estratégicamente

-Contarán con servicio de baño

Recomendaciones

-Si padece alguna enfermedad, consulte a su médico

-Duerma entre 6 y 8 horas la noche anterior, y desayune con tres horas de anticipación

-Inicie su calentamiento 30 minutos antes de la competencia

-Evite el uso de carro particular

-Consuma agua y alimentos ricos en carbohidratos al terminar la competencia

Cierres viales, parciales y totales, en algunos tramos de la carrera 5a

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI, ) informó que este domingo 12 de marzo no se llevará a cabo la tradicional ciclovía, debido a la realización de la Media Maratón por la Vida.

La habitual jornada deportiva regresará el domingo 19 de marzo en el trayecto habitual, con horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tal y como ha venido sucediendo a lo largo del 2017.

Bolsa de premios suma más de 40 millones de pesos

Se espera que participen cerca de 5 mil atletas, entre élite y amateur, en las rutas de 5, 10 y 21 kilómetros. Todos los corredores aspiran lograr un puesto en el podio de cada recorrido, para ser partícipes de la bolsa de premios que suma más de 40 millones de pesos.

AÚN PUEDE INSCRIBIRSE

Los deportistas, atletas o ciudadanos interesados en participar en alguna de las modalidades de la Media Maratón por la Vida (5k, 10k y 21k), pueden adquirir su kit, acercándose al stand ubicado en el primer nivel de La Estación Centro Comercial.