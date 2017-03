Fiscalía captura médico forense por abuso sexual

El director del Instiruto Nacional de Medicina Legal, INMLCF, Carlos Eduardo Valdés, confirmó la captura de un funcionario de este entidad, comprometido por hechos relacionados con ataque y abuso sexual en el departamento del Meta.



Según el Director se trata del médico forense Johan Arnovi Salgado Vela, quien al parecer, estaría involucrado con casos de violencia sexual registrados al interior de este Instituto y de otra entidad médica, que no se mencionó, registrados en la ciudad de Villevicencio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, dicho médico se desempeñaba como perito al interior del Instituto y aprovechaba los turnos supuestamente para cometer dichos actos de abuso sexual contra usuarias y hasta de una misma empleada.

Bastante contrariado se mostró el doctor Valdés, al señalar que luego de 102 años de haberse fundado el Instituto, es la primera vez que se registra este lamentanle y repudiable hecho, ya que destacó y advirtió que esta entidad se ha destacado por ser una instutición con los mas altos stándares de calidad y profesionalismo, que le ha dado los mejores resultados al país en materia forense y científica.

“El hecho le registramos con mucha tristeza institucional, no queremos que la sociedad vaya a mal entender que el Instituto no tiene una alta moral y ética, desgraciadamente hoy tenemos a un funcionario que ha desbordado los límites de la responsabilidad y respeto a la ley, por lo que esteremos de acuerdo con el castigo que de merece, si así lo establece la Fiacalía”, indicó el Director del Instituto, quien además advirtió que no habrá contemplación contra funcionarios que sobrepasen las normas legales.

Finalmente, expresó que el empleado capturado había ingresado como perito hace cerca de un año y será la Fiscalía la que establezca la responsabilidad por abuso sexual contra sus víctimas y el número de ellas que presuntamente fueron objeto de ataque por parte de este profesional.

El último escándalo que se presentó al interior de Medicina Legal, fue en el 2.012, cuando se descubrió que luego diez años un médico psiquiatra había ingresado a la entidad con documentos falsos, tiempo en el cual alcanzó a expidir cerca de 2 mil certificaciones.

Para la época, el mismo Instituto denunció ante la Fiscalía a Camilo Herrera, a quien se le encontró que los documentos que presentó como profesional de la salud para su ingreso eran falsos, por lo cual fue procesado por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y privado, los cuales terminó aceptando durante la audiencia de imputación.