Procurador Carrillo hace advertencias tras presunta participación política de Vargas Lleras

Loterias

Resultados de loterías del 9 de marzo:

Bogotá 2604 – Serie 218

Quindio 2933 – Serie 004

DORADO:

Mañana 3074 – Tarde 2664

SUPER ASTRO SOL:

8668 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

7331 – Signo Géminis

CHONTICO:

Día 5956 – Noche 5754

PAISITA:

Día 2332 – Noche 0887

CAFETERITO:

Tarde 7856 – Noche 6246

PIJAO:

5336

CASH THREE:

Día 275 – Noche 265

PLAY FOUR:

Día 7401 – Noche 4743

EVENING:

2517

WIN FOUR:

4260

SAMAN:

9785

SINUANO:

Día 2643 – Noche 0789

CULONA:

0855

CARIBEÑA:

Día 8419 – Noche 3744

MOTILÓN:

Día 3156 – Noche 3068

LA BOLITA

Día 0425 – Noche 7298

COLONO:

1584

LA FANTASTICA:

Día 3957 – Noche 1951