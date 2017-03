La educación y la mujer

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (I) (125)

Estamos en marzo, mes dedicado a la mujer y a velar por el reconocimiento de sus derechos en todos los campos: laboral, social, educativo, familiar, empresarial, político, etc. En esta lección comentaré parte del poema, LA EDUCACIÓN ES LA FUERZA DE LA MUJER, presentado en público por el POETA COLOMBIANO RAFAEL POMBO, en La Escuela Normal de mujeres de Bogotá. 28 de Febrero 1874

“Si la instrucción es necesaria al hombre,

a la mujer no es menos necesaria,

pues ella, como madre forma al niño

con la preciosa educación temprana;

Ella, entre halago y risa le insinúa

de Jesús la vivífica palabra,

la de Dios mismo, que habla por su boca,

la que alzó el universo de la nada:

Y esa primera educación semeja

el rocío del alba, que a las plantas

ayuda aún más que el sol del mediodía,

más que la tarde con sus frescas auras.”

El Poeta hace énfasis en la Instrucción, en el conocimiento como una necesidad para que la mujer pueda cumplir con éxito su labor de madre. Si la madre no es educada, no es instruida poco o nada podrá dar a sus hijos. Esta afirmación, Hoy vale lo mismo para el padre. Y la verdad es que la ignorancia masculina, por lo menos en campo de la vida en familia, es aterradora. Por ignorantes, por estúpidos es por lo que siguen creyendo que son dueños de las mujeres, que las pueden maltratar y hasta asesinarlas.

Debemos entender que en el siglo XIX, en su segunda mitad, la mujer tenía como misión principal la maternidad y la vida en el hogar. Hoy los tiempos han cambiado, pero el mensaje de que la educación, la instrucción es necesaria para que la mujer pueda hacer realidad la llamada igual de géneros tiene más importancia.

Es importante resaltar que la formación de maestros profesionales se inició en el año 1870 siendo Presidente de los entonces Estados Unidos de Colombia, el General Eustorgio Salgar un estadista obsesionado por la educación, como fuente de libertad y de justicia.

Sigue el Poeta Rafael Pombo:

“Si es débil la mujer, ¡Cuánto más débil

hácela entre nosotros la ignorancia,

fuente del ocio, madre del hastío,

y de pobreza y desamparo hermana!

¿Qué es aquí la mujer cuando el apoyo

de un padre fiel la muerte le arrebata,

cuando no tiene hermanos que la mimen

y toda digna protección le falta?

¿Qué la mísera viuda entre nosotros

cuando de tiernos hijos circundada

no sabe defenderse y defenderlos

de los peligros que en contorno amagan?

¿Cómo podrá velar por su familia

si ni en sí misma tiene confianza,

y sólo sabe que es mujer y es débil,

sin más educación que su criada?”

En el siglo XIX, la mujer, la mayoría de las veces, dependía de sus padres o de su marido o presentándolo como su marido, de su mal llamado amante, hoy cónyuge en matrimonio consensual. Desde mediados del siglo XX y ahora en el siglo XXI con mayor razón tiene suficientes herramientas para ser autosuficiente, lo que le permite gozar de libertad e independencia. La mujer debe seguir luchando por su autonomía, por su independencia especialmente económica y debe saber que la educación en valores, la información y la instrucción de calidad son el verdadero camino para liberarse del machismo, en no pocas veces del brutal machismo alimentado en no pocos casos por las mismas mujeres. Todavía encontramos mujeres que hablan de MI MARIDO y esta referencia autoriza a los hombres para que hablen de MI MUJER, con la connotación de pertenencia. Hoy, por lo menos en teoría, la propiedad de cónyuges, esposos, compañeros y hasta novios, no tiene ningún soporte.

Los invito a seguir sembrando la paz, el amor y la concordia en nuestros hogares y familias para tener paz, el amor y la concordia en nuestra sociedad y en Colombia.

