Santos llama “Pinochos” a contradictores

–Tomando como caballito de batalla una insólita tarea que le impuso una maestra a una niña de 8 años de que averiguara las promesas cumplidas de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos hizo una enérgica defensa de sus logros y llamó “Pinochos” a sus contradictores que afirman que no ha hecho nada.

Lo hizo en Barrancabermeja de donde es oriunda la niña Gabriela Rico, quien le pidió a Santos por Facebook que le ayudara a hacer la tarea que le habían impuesto en la clase de Sociales sobre cuáles eran los logros de su Gobierno.

“Señor Presidente Santos, mi nombre es Gabriela Rico y tengo ocho años. En el colegio me preguntaron cuáles propuestas ha cumplido pero yo no encuentro nada en Internet. ¿Usted me hace el favor de ayudarme?”, escribió la niña a la cuenta en Facebook del jefe del Estado.

El mandatario le respondió en un video que colgó en la misma red el 2 de marzo pasado diciendole, entre otras cosas: “Hemos cumplido muchas de las promesas que hicimos en la campaña. Por ejemplo la más importante es dejarte a ti y a todos los niños un país en paz. También para ti y para todos los niños estamos haciendo de la educación lo más importante”.

Este sábado, durante el acto en el cual se sortearon más de 700 viviendas gratis, el presidente hizo subir a la niña a la tarima para presentarla como un ejemplo de los sectores colombianos que reconocen su gestión y cuestionar “a los que juegan a Pinocho” que no lo hacen.



“Hay otra gente que son una especie de Pinochos. Les crece la nariz porque son mentirosos, porque dicen que no se ha hecho nada”, expresó Santos.

Añadió que se trata de colombianos que quieren que continúe la guerra y que la guerrilla siga volando oleoductos.

Frente a la niña, Santos destacó los resultados de su gestión, entre ellos el plan de vivienda gratis, la reducción de la pobreza y la lucha contra la corrupción.

Sobre este último asunto, citó el caso de la Refinerica de Cartagena, Reficar, que tuvo sobrecostos por 4 mil millones de dólares, diciendo: “Pregúnten quienes tomaron la decisión; dónde está el pecado original”.

“Esa es la tarea a realizar”, complementó en tácita referencia al gobierno del expresidente Alvaro Uribe y citando una vez más el caso de la niña Gabriela.

En principio se refirió al sorteo de viviendas en el puerto petrolero y destacó que con este “culminamos las 110 mil casas gratis que hasta el momento hemos ya construido y estamos entregando”.

Puso de relieve que los beneficiados con esa iniciativa son colombianos de escasos recursos y destacó que el proceso de escogencia de los mismos se ha hecho de forma transparente.

“En su mayoría gente desplazada, vulnerable, que necesita de la ayuda del Gobierno para poder tener su propio hogar. En todo el programa que llevamos no ha habido una sola queja sobre la forma como se distribuyen y sortean esas casas. Ha sido totalmente transparente”, subrayó.

En tal sentido, señaló que gracias a los diferentes programas de su administración, hoy un millón 300 mil colombianos tienen casa propia.

“Más de un millón 300 mil familias tienen hoy casa que antes no tenían. Y la llamada brecha habitacional, es decir el número de familias que querían casa y que no tenían, es reducido a la mitad”, destacó.

En esa medida, el Presidente Santos exaltó el trabajo adelantado por el Vicepresidente Germán Vargas Lleras en materia de construcción de vivienda.

“Yo quiero agradecerle al doctor Germán Vargas porque él ha sido una de las personas que yo le digo que es como un buldócer, viene y arrasa, entonces ahí va construyendo casa por casa”, expresó.

También 6 millones 100 mil colombianos tienen saneamiento básico, 4 millones 600 mil salieron de la pobreza y otros 5millones 600 mil tienen agua potable, agregó.

El presidente Juan Manuel Santos también expuso los logros de su administración relativos a educación, rubro en el que subrayó fue decretada la gratuidad en todos los colegios públicos para los estudiantes del grado cero al grado once.

“Estamos ayudando a que más y más bachilleres puedan tener acceso a la educación superior, para que tengan después buen trabajo”, afirmó.

El 25 por ciento de los colombianos no tenía ningún servicio de salud hace seis años, “si se enfermaban se morían”.

Hoy, continuó, “tenemos cobertura universal, todos los colombianos y colombianas tiene acceso a la salud”.

“Decretamos la salud como un derecho fundamental para que dejara de ser considerada como un negocio”, añadió.

Así mismo, aseveró que hoy “todos los municipios de Colombia tienen fibra óptica y banda ancha” para que cualquier niño o niña, sin importar condición social, tenga acceso a la tecnología.