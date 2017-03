Sector grandes superficies, todo para el hogar

Por: Luis Eduardo Forero Medina

En Colombia los pioneros de las grandes superficies de supermercados son José Carulla Vidal que en 1905 fundó Carulla; Luis Eduardo Yepes, en 1922 en Barranquilla abrió Almacenes Ley, que desde 1959 pasaron a manos de Cadenalco (Gran Cadena de Almacenes), que manejaba Superley y La Candelaria; Gustavo Toro Quintero, en 1949 en Medellín inauguró el primer almacén Éxito, hoy Grupo Éxito, el segundo mayor retail de América Latina;

Alberto Azout que en 1960 puso a funcionar Vivero en Barranquilla, y don Jorge y doña Margaret Bloch, que en 1967 abrieron Pomona, surtida del huerto de los Bloch. Almacenes Tía, se fundó en 1940; Olímpica en 1953 y en 1965 Cafam incursionó en el portafolio de supermercados, Tras un siglo, los super e hiper se presentan en distintos formatos, como los exprés que se han incrementado, y orientado a los barrios, donde la tienda del vecino se resiste a desaparecer.

La estrategias de marketing que usan los supermercados para vender más cambian hasta las matemáticas, uno más uno son tres; ofrecen calmar el hambre y comer más con menos; alegría al menor precio; el medio precio; el mes de marzo es regalado, la caja regalona, hacen madrugar a los clientes fidelizados con puntos; atienden personalizada mente 24 horas, o a través del El E-Commerce. Otros sólo piensan en la forma de ayudar a economizar a la clientela; mostrándole opciones para cuidar mucho el presupuesto; algunos atraen con variedad en surtido y frescura en los productos, o invitando a comprar y comprar para disfrutar al máximo el tiempo libre con las mejores ofertas del día; para usuarios 10 les ofrecen un estilo diferente en las compras y conseguir lo que no había en el club; todo bajo un mismo techo, y los que no desean salir de casa el mercado le llega a domicilio.

En América Latina los primeros en retail son Brasil, México, Chile y Colombia. En varios países de la Región, el Grupo Éxito compite con la cadena francesa , el segundo retail en el mundo (con tiendas en Argentina, Colombia, Brasil y República Dominica); la chilena Cencosud (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia); y Falabella (Argentina, Colombia, México) con asiento en Santiago, e inaugurada en 1889 por Salvatore Falabella.

En Colombia la “pole position” se complementa con la entrada de nuevos competidores: La cadena PriceSmart con sede en San Diego (EE.UU.), que opera en once países de Centro América; Oxxo de México, la chilena Sodimac, Jumbo-Metro (Cencosud) y Tiendas Ara (Cadena portuguesa Jerónimo Martins). Como independientes continúan entre otros Olímpica; La Vaquita; Surtufruver; Super Inter Supermercados que inició operaciones en 1992 en un local del barrio Siloé de Santiago de Cali, y La 14.

Las plataformas de mercados se reducen por el alto precio de los artículos de primera necesidad, por lo que el Ministro de Agricultura de frente señaló a los supermercados como “responsables de esta carestía.. que no hay derecho a que hagan lo que están haciendo”, indica la página Yamidamat.com. co. Los Colombianos gastan el 30% de sus ingresos en alimentación, según Adecco. Los supermercados que emergen son absorbidos por grupos más poderosos; el caso de D-1 vendido a Koba International Group, subsiadiria de Valorem S.A., es de los más recientes, en el que los antiguos propietarios de D-1 supuestamente no juegan limpio. Surtimax es marca del Grupo Éxito.

Particularmente en este siglo en el sector se han producido varias jugadas que conducen a posicionar al grupo Santodomingo (Valorem S.A., antes Valores Bavaria), en el primer retail de Colombia y la Región. En 1999 el holding Casino, fundado en 1898 y de capital francés obtiene el 25% de Éxito, y este empieza a controlar Cadenalco (Almacenes Ley). En 2007 Casino adquiere la mayoría accionaria de Éxito, y éste en 2010 negocia Vivero y se fusiona con Carulla que terminan bajo el control de Casino. Carulla-Vivero en 2004 ganga a Surtimax, cadena ésta que también transa a Merquefácil; en 2012 , la movida fue del Éxito conquistando supermercados Cafám, Pomona y Almacenes Ley. Los últimos grandes cambios de aviso fue el 2015, cuando Casino pasó a manos del Grupo Éxito, que de la misma manera adquirió el derecho de voto del Grupo Pão de Açúcar de Brasil (GPA) y el 100% de Libertad en Argentina. La marca Éxito tiene 1.576 puntos de venta, 566 en Colombia, 904 en Brasil, 79 en Uruguay y 27 en Argentina. “La solidez de las operaciones de Colombia y Uruguay y la recuperación paulatina de Brasil y Argentina, permiten augurar un futuro promisorio en las tres economías más grandes de Sudamérica y en Uruguay, uno de los países más prósperos y estables de la región” indicó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General del Grupo Éxito.

