Sergio Luis Henao se coronó campeón de la Paris-Niza; Nairo sigue de lider en la Tirreno Adriático

–En un duelo de infarto, por escasos dos segundos, el ciclista colombiano Sergio Luis Henao, del equipo Sky se coronó este domingo campeón de la Paris-Niza. Se impuso sobre Alberto Contador, quien trató de arrebatarle el título con el apoyo decidido de un colombiano en su escuadra: Jarlinson Pantano.

El antioqueno Henao, de 29 años de edad, celebró así su primer titulo internacional luego de haber proclamado en Colombía Campeón Nacional de Ruta.

La última etapa la ganó David de la Cruz (Quick Step), con el mismo tiempo que Contador (Trek Segafredo), y Marc Soler (Movistar), quien cruzó la meta cinco segundos después.

Con su compañero el colombiano Jarlinson Pantano como lanzadera, Contador atacó en el penúltimo puerto para enlazar con un grupo de fugados, luego tiró sin ayuda en el último ascenso y coronó con 50 segundos de ventaja sobre el maillot amarillo, pero su trabajo resultó inútil.

En la general definitiva, Sergio Henao se proclamó campeón con dos segundos de ventaja sobre Contador, 30 sobre el británico Dan martin y un minuto sobre el español Gorka Izagirre.

Clasificaciones

Clasificación de la etapa:

1. David de la Cruz (ESP/Quick Step) – 2:48:52

2. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) – m.t.

3. Marc Soler (ESP/MOVISTAR) a 0:05

4. Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain-Merida) a 0:21

5. Julian Alaphilippe (FRA/Quick Step) a 0:21

6. Michael Matthews (AUS/Sunweb) a 0:21

7. Diego Ulissi (ITA/UAE Abu Dhabi) a 0:21

8. Gorka Izagirre (ESP/MOVISTAR) a 0:21

9. Arnold Jeannesson (FRA/Fortuneo-Vital Concept) a 0:21

10. Lilian Calmejane (FRA/Direct Energie) a 0:21

Clasificación general:

1. Sergio Luis Henao (COL/Sky Team) – 29:50:29

2. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) a 0:02

3. Daniel Martin (IRL/Quick Step) a 0:30

4. Gorka Izagirre (ESP/Movistar) a 1:00

5. Julian Alaphilippe (FRA/Quick Step) a 1:22

6. Ilnur Zakarin (RUS/Katusha-Alpecin) a 1:34

7. Ion Izagirre (ESP/Bahrain-Merida) a 1:41

8. Warren Barguil (FRA/Sunweb) a 4:07

9. Simon Yates (GBR/Orica-Scott) a 4:39

10. Richie Porte (AUT/BMC Racing) a 14:26

EN FRANCIA

Nairo Quintana, quien a dos jornadas de concluir la prueba, continuó de lider de la Tirreno Adriático, también le envió un mensaje de felicitación a su compatriota Sergio Luis Henao y de paso anunció su propósito de coronarse campeón en la prueba francesa:



En la etapa de este domingo, que fue ganada por el slovaco Peter Sagan, el boyacense entró octavo ampliando en 17 segundos la ventaja en la clasificación general sobre el francés Thibaut Pinot, quien se ubicó segundo tras el retiro de la competencia del británico Yates.

Otro que tuvo que abandonar fue el italiano Fabio Aru, jefe de filas de Astana.

Clasificación general

1. Nairo Quintana (Movistar) 21:34.51

2. Thibaut Pinot a 50 seg.

3. Rohan Dennis a 1.06

4. Primoz Roglic 1.15

5. Tom Dumolin 1.19

7.Rigoberto Urán 1.30

.@petosagan outclasses all with a strong acceleration in the last few meters!/1° sull'arrivo di Fermo con una progressione pazzesca #Tirreno pic.twitter.com/fHsrkow8Cj

— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 12, 2017