Uribe: La marcha del 1° de abril es un coscorrón a Santos en defensa de la democracia

–Retomando el tema de los “coscorrones” del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez arreció sus ataques contra el presidente Juan Manuel Santos y aseguró que la marcha que promueve su partido Centro Democrático para el primero de abril “es un coscorrón en defensa de la democracia”.

En un mensaje que publico este domingo en su cuenta en Twitter, Uribe afirma:

“Mientras Óscar Iván Zuluaga procede con nobleza al suspender su campaña y dedicarse a esclarecer un aporte electoral que no es soborno, mientras hemos condenado sin ambages a alguien receptor de sobornos en nuestro Gobierno, Santos cree tener derecho a que el pueblo acepte la corrupción de su Gobierno. Sabido era que con miles de millones de contratos oficiales ganaron la elección de 2014, y se suman los sobornos de Odebrecht”.

Luego advierte: “Pensando en Colombia aceptamos que el triunfo del No en el plebiscito debería llegar a un Acuerdo Nacional para salvar la paz e introducir modificaciones a los acuerdos, pero el Gobierno nos engañó y la Corte se prestó para irrespetar el veredicto popular. Nos robaron el Plebiscito. Han sustituido la Constitución, introducido total impunidad a los responsables de delitos atroces, todo para favorecer al terrorismo. Nos dijeron mentiroqsos porque denunciamos lo evidente: arman y pagan altos salarios a 1200 personas de Farc”

En principio, Uribe Vélez reseña que “Colombia vive un momento de Gobierno soberbio y de grandes riesgos para la democracia. Por primera vez en muchos años en 2016 la economía redujo en 3,6% la agregación de activos productivos, o formación bruta de capital. Los impuestos afectan a las empresas y a la ciudadanía, el derroche ha contribuido a pasar el endeudamiento del Estado del 43% del PIB al 54%. El narcotráfico en su salsa y la drogadicción creciendo entre nuestros jóvenes. El Gobierno ha promovido la corrupción, no la reconoce, no la enfrenta”.

Finalmente plantea:

“El terrorismo amenaza con su justicia a quienes hemos defendido la democracia. Que quede claro: aceptamos el desarme y la desmovilización, no las trampas ni la impunidad. No queremos ser una segunda Venezuela. La ilegitimidad del Gobierno que no acepta excusas también es razón para la ilegitimidad de muchos de los abusos aceptados al terrorismo.

Y concluye: La marcha del primero de abril es un coscorrón en defensa de la democracia. La marcha del primero de abril es una estación en el recorrido que corrija el rumbo de Colombia, cuya democracia ha sido traicionada por un Gobierno que debería renunciar”.