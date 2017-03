26 hombres capturados por abuso de mujeres en Transmileno quedaron en libertad

La Policía de Bogotá informó que de los 26 hombres que han sido capturados en lo corrido de 2017 por cometer algún tipo de abusos en contra de las mujeres en los buses de Transmilenio, han quedado en libertad.

Las autoridades explicaron que los casos cuando son llevados ante la Fiscalía se hacen por el delito de injuria por vía de hecho, cargo que es excarcelable.

Este delito genera antecedentes, pero no cumple con los requisitos para ser castigado con cárcel.

Los casos tienen que ver con manoseos y hasta se registró un hecho en el que un hombre grabó las partes íntimas de una mujer.

De acuerdo con una de las víctimas, un hombre la tocó y grabó sus partes íntimas con un teléfono celular. Al denunciarlo fue capturado, pero quedó libre en las horas siguientes.

“Es triste ver que los casos no son castigados por la ley. El tipo que me grabó, está libre y tengo conocimiento que está abordando a otras mujeres en otras estaciones. El delito debería ser abuso no injuria por vía de hecho“, afirmó la víctima.

Las víctimas de abuso en Transmilenio hicieron un llamado a las autoridades para que presten mayor atención a ese tipo de casos, ya que han advertido que la mayoría de las personas que recobran la libertad vuelven a cometer abusos en contra de la mujer en otras estaciones del sistema.