Personería denuncia los abusos en cobros de los parqueaderos

–En desarrollo de una investigación, la Personería de Bogotá estableció los abusos que están cometiendo los propietarios de parqueaderos en la capital y pidió a las autoridades Distritales, a la DIAN y a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar y sancionar a los responsables.

La Personería de Bogotá informó que en una muestra aleatoria a 499 parqueaderos de la ciudad, que 113 de ellos, el 22,64%, cobran una tarifa superior a la autorizada por las normas, que representa en promedio, al año, un sobrecosto de $19.715 millones en el servicio a los capitalinos.

En la ciudad existen al menos 2.386 parqueaderos en las 19 localidades; de mantenerse el promedio, significaría un cobro irregular en 540 de ellos, que representaría $80 mil millones al año y un pago adicional para los capitalinos en los últimos seis años, de unos $480 mil millones.

Cobros irregulares

El valor máximo de parqueo en la ciudad es de $95 por minuto, para aquellos en altura o subterráneo. En los de piso en concreto, asfalto o gravilla compactada, es de $67 y en los de piso afirmado, césped o asociados al uso, es decir de centros comerciales, educativos o de salud, entre otros, $48.

No obstante, muchos cobran el minuto a $95, cuando su tarifa no puede ser superior a 48 ó 67 pesos. Durante las visitas se determinó que 113 parqueaderos cobran, en promedio, entre 28 y 47 pesos adicionales a lo autorizado. Ese dinero facturado irregularmente por vehículo, genera una ganancia de $780 a $2.820 por hora; es decir, de hasta $22.560 en ocho horas, $451.200 por 20 días del mes y $5’414.400 por año.

Así las cosas, si cada parqueadero puede albergar mínimo 40 vehículos, y muchos trabajan 12 ó 24 horas durante al menos 360 días al año, su ganancia por el cobro ilegal crece exponencialmente.

La Personería, en la revisión al 20,9% del total de parqueaderos de la ciudad, encontró que 69 de los visitados no cobran por minuto, sino una tarifa de 4 horas o fracción de hora que no se ajusta a lo autorizado por las normas. En algunos casos, eso obliga al usuario a pagar más de 4 mil pesos, por uno o un par de minutos.

En conclusión, del total de los 499 visitados, sólo se encontraron 6 con una tarifa inferior al máximo establecido por las normas.

Sin vigilancia

Las alcaldías locales, encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los parqueaderos, no cumplen con su tarea. En todo 2016 y lo corrido de 2017, las alcaldías realizaron 319 operativos de control a los parqueaderos; es decir, revisaron sólo el 13% del total de establecimientos. Entre tanto, la Personería en menos de tres semanas, visitó 499.

Incluso, se determinó que 235 operativos fueron realizados en una sola localidad, Los Mártires. Entre tanto, 9 alcaldías no realizaron un solo operativo y algunas no pasaron de 2 ó 3 visitas en 14 meses. Para completar, las alcaldías adelantan operativos sólo para verificar que los parqueaderos cumplan con las normas como establecimiento de comercio, no para vigilar las tarifas.

Si se revisan las querellas de las alcaldías locales, iniciadas contra parqueaderos por no cumplir con los requisitos de funcionamiento, se encuentran 179 expedientes; muchos de los procesos fueron iniciados en 2005. El Ministerio Público distrital determinó que sólo hay 36 falladas, 6 de ellas con cierre definitivo, pero la mayoría sin materializar la decisión.

Sin registro

La Personería solicitó a las alcaldías locales el registro de parqueaderos; sin embargo, 6 de ellas no entregaron la información. Dentro del reporte recibido durante las visitas, también se evidenció que hay direcciones erradas, muchos parqueaderos no aparecen registrados y algunos ya no existen.

Se observó también que muchos parqueaderos no tienen publicadas las tarifas autorizadas por las normas y que algunos propietarios dicen desconocer ese deber.

Ante esa falta de cumplimiento de las normas y de vigilancia al funcionamiento de los establecimientos, la Personería solicitó a la DIAN verificar si los parqueaderos están declarando el IVA por el monto que están cobrando o por la tarifa que deben cobrar. Por el mismo hecho, solicitó a la Secretaría de Hacienda verificar el pago de impuesto de ICA.

Igualmente solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar los perjuicios que se han podido causar a los capitalinos, por el posible cobro irregular a los usuarios.