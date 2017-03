Aplicación alertará a indocumentados sobre operaciones de la policía

¡No abra la puerta! Probablemente ese sea el primer consejo que los activistas den a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos, muchos de los cuales temen una posible deportación. Si las autoridades llaman a su puerta sin la orden judicial correspondiente, los residentes de Estados Unidos están en su derecho de no abrir la puerta.

Sin duda, la notificación previa de una próxima redada en el lugar de trabajo también es útil. Ahora existe una aplicación para eso, cuyo objetivo es servir a los indocumentados. Se llama RedadAlertas o RaidAlerts.

“Todavía no ha salido al mercado porque aún está en desarrollo”, afirma Celso Mireles, programador de software radicado en Arizona. “Por ahora, nuestra idea es que haya un grupo que se registre para recibir alertas de redadas cercanas a su ubicación y otro grupo que se dedique a informar y comprobar esas alertas”.

Mireles forma parte de un equipo de desarrolladores de código abierto, ciberactivistas y voluntarios que están creando esta aplicación de manera colaborativa.

El proyecto RedadAlertas surgió tras varias conversaciones, durante años, entre personas comprometidas con los derechos de los inmigrantes. “Estábamos debatiendo sobre el modo en que la tecnología podía ayudar a la comunidad de indocumentados, y esta fue una de las ideas que surgió durante la conversación”, añade Mireles.

La aplicación tiene por objeto identificar los puntos de control de inmigrantes y las posibles ubicaciones de redadas en los lugares de trabajo. Mireles augura que estas redadas serán cada vez más habituales.

Entre las órdenes presidenciales de enero del presidente Donald Trump se prevé la contratación de 10.000 agentes de inmigración más. Al menos un primer borrador, que obtuvo e hizo público Associated Press, mostraba que el Departamento de Seguridad Nacional consideraba movilizar a 100.000 tropas de la Guardia Nacional para arrestar a millones de inmigrantes indocumentados en 11 estados.

Sin embargo, la Casa Blanca ha negado el informe. Es probable que esos planes incluyan redadas en los lugares de trabajo, como fábricas y granjas donde hay trabajadores inmigrantes y el rastreo de las ubicaciones donde se reúnen los trabajadores. También podría incluir controles de tráfico en donde se les pida a los conductores que muestren el carnet de conducir e identificación para circular. Mireles cree que es posible que los agentes de inmigración lleven a cabo redadas generales, caminando por los barrios.

“Es algo que no tiene precedentes; sin embargo, estamos viendo muchas cosas que no tenían precedentes”, afirma. “Así que todo esto es sólo es el principio de una escalada mayor de opresión hacia los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”.

Esto no quiere decir que Mireles esté intentando asustar a la gente. Su intención es que la información de la aplicación haga lo contrario. Por ejemplo, no alertará a las personas sobre redadas en las casas, donde los agentes de inmigración se ponen a la entrada de las casas. Eso no sería de mucha ayuda, además, “sólo serviría para aumentar el miedo en la comunidad, que es precisamente lo contrario que esta aplicación está intentando evitar”.

También existe la posibilidad de que incurrir en un delito al desarrollar herramientas de software que permitan a los inmigrantes indocumentados eludir a la ley u obstaculizar la labor de la policía. Aunque, por ahora, Mireles dice que los desarrolladores no han recibido quejas.

“Ninguna persona del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se ha puesto en contacto conmigo, además también contamos con abogados voluntarios que son expertos en asuntos relacionados con la privacidad y la legalidad, así que creo que estamos cumpliendo totalmente la ley”, afirma.

Según Mireles, los usuarios están deseando descargar la aplicación. Algunos han propuesto que estén disponibles en más idiomas, aparte del español, para que sea accesible a tantos inmigrantes como sea posible. Aproximadamente, 13% de los inmigrantes indocumentados provienen de países asiáticos, según las estimaciones del Instituto de Política Migratoria. RedadAlertas invita a traductores voluntarios a participar para que ayudar a expandir el acceso. Además, es un software de código abierto.

“La tecnología está avanzando muy rápidamente, así que me gustaría aprovechar este recurso para apoyar el movimiento por los derechos de los inmigrantes. Se oyen muchas cosas como: ‘Bueno, los inmigrantes indocumentados detestan la tecnología’, o ‘enemos que pensar en la accesibilidad’. Aunque puede que eso sea verdad, también existen otros estudios que indican que, por ejemplo, el mercado latinoamericano es uno de los que cuenta con usuarios pioneros”, añade.

“Por supuesto, ya hemos visto cómo las fuerzas del orden utilizan la tecnología Stingray para anular la señal de las comunicaciones en concentraciones pacíficas”, asegura Mireles. Sin embargo, los activistas se adaptan constantemente. “Creo que los desarrolladores intentamos esforzarnos en diseñar herramientas que no supongan riesgo para los usuarios y no se conviertan en una oportunidad idónea para que el gobierno se infiltre”. Con Global Voices – Public Radio International