Colombia presentó en Viena nuevo modelo de desarrollo para las comunidades rurales

?La Directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar, explicó en el marco del 60º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, que en el nuevo modelo las comunidades son las protagonistas en sus territorios.

En el marco del 60º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se celebra en Viena (Austria), la Directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar Arango, hizo un análisis sobre el conflicto interno en Colombia y presentó un nuevo modelo de desarrollo a 15 años, diseñado para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Se trata del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, planteado en el punto 1 de los acuerdos de La Habana, donde la Agencia genera espacios, ejecuta recursos y gerencia proyectos priorizados por las comunidades, los presidentes de Juntas de Acción Comunal, alcaldes y gobernadores, que aportan al crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Esto, según palabras de la Directora, se debe traducir en más y mejores oportunidades para las comunidades, en satisfacer las necesidades básicas en términos de infraestructura social, salud, agricultura, saneamiento básico, acueducto, electricidad y transformación de cultivos ilícitos a cultivos alternativos, entre otros.

El modelo expuesto por Mariana Escobar presenta un enfoque territorial y no poblacional, para que las oportunidades no sean excluyentes. “Los programas se han dirigido a grupos específicos de personas que pertenecen a una clase particular, rango de edad, actividad económica, entre otros. Esta focalización ha llevado, inadvertidamente, a aislar a nuestra población en grupos que pueden ser mutuamente excluyentes. Además, han sido tratados como receptores o beneficiarios de uno u otro programa y no como participantes o agentes activos de su historia de vida”, señaló.

Además, agregó que el punto 4 de los acuerdos de La Habana, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, “es una gran oportunidad para generar sostenibilidad al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, a través de un marco holístico e integrado, creando programas basados en el territorio para proveer bienes públicos de forma masiva”.

La Agencia de Renovación del Territorio intervendrá en 16 regiones del país (definidas durante las negociaciones de paz) con programas que involucrarán a todos y cada uno de los pobladores, independientemente de su clase, edad, origen étnico o actividad económica.

“Construiremos políticas de desarrollo que estén alineadas con las necesidades de nuestra población. La base conceptual de la Agencia consiste en entender que el territorio, y no los individuos, es lo que proporciona los parámetros para definir nuestro trabajo”, recalcó la funcionaria al cierre de su intervención.

