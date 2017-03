Decomisan más de una 1 tonelada y media de panela en Corabastos

Cerca de 1.620 kilos de panela proveniente del municipio de San Agustín en el Huila, fueron incautados por la Secretaría Distrital de Salud en el principal centro de abastecimiento de alimentos del país –Corabastos-, por representar un riesgo en la salud de los consumidores de Bogotá.

La carga de panela incumplía con el rotulado, requisito indispensable para su comercialización, debido a que éste incluye información correspondiente a ingredientes, número del lote o fecha de fabricación, condiciones de almacenamiento, datos del fabricante, entre otros, que son fundamentales para la salud de los consumidores.

Posteriormente al decomiso, la panela fue sometida al proceso de destrucción conforme con lo establecido en las normas sanitarias. En Corabastos, la Secretaría de Salud realiza de forma rutinaria acciones de inspección, vigilancia y control de los alimentos, las cuales se complementan con actividades de carácter preventivo, dentro de las que se encuentran las sensibilizaciones dirigidas a la comunidad en temas de salud ambiental, enfocados especialmente a las buenas prácticas de manufactura.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Salud recuerda a los consumidores la importancia de prevenir incidentes en salud relacionados con el consumo de alimentos, siguiendo estas recomendaciones:

-Compre alimentos en buen estado; el empaque debe tener rótulo y fecha de vencimiento vigente.

-Compre y consuma alimentos en lugares confiables.

-En el caso de alimentos como carnes, lácteos y sus derivados, conserve siempre la cadena de frío.

-No compre alimentos en sitios que carezcan de buenas prácticas higiénicas de limpieza, preparación, conservación y manipulación de alimentos.

-No compre alimentos por debajo del precio regular.

-No compre alimentos que carezcan de color, olor y/o textura característicos.

En el caso específico de la panela:

-NO debe comercializarse sin empaque.

-El rótulo debe tener siempre nombre y ubicación del trapiche panelero, nombre completo del producto e ingredientes, condiciones de conservación, número de lote o fecha de producción, marca comercial, declaración del contenido neto.

A la hora de preparar los alimentos:

-Mantenga limpias las manos y las superficies que entren en contacto con los alimentos.

-Prepare sólo la cantidad necesaria de los alimentos que va a consumir.

-La Secretaría de Salud trabaja para proteger la salud de los habitantes de la capital de la República, mediante el cumplimiento de normas sanitarias que previenen los factores de riesgo y la seguridad de la salud humana, a través de sus equipos de la línea de Alimentos Sanos y Seguros.