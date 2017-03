Emma Watson resalta el espíritu feminista de “La Bella y la Bestia”

La actriz Emma Watson aprovecha cada una de las entrevistas y actos promocionales relacionados con su próximo estreno cinematográfico, la versión en acción real del clásico “La Bella y la Bestia”, para argumentar por qué la esperada cinta constituye todo un referente para las nuevas generaciones en lo que a la transmisión de buenos valores se refiere.

Si hace una semana destacaba el carácter fuerte e independiente del personaje principal, Bella, ahora la intérprete británica hace referencia a la relación de equilibrio que esta mantiene tanto con su padre como con su pretendiente para ejemplificar el papel tan significativo que juega el filme a la hora de proyectar un perfil de mujer autosuficiente al que deberían aspirar sus seguidoras más jóvenes.

“Lo que hace que la dinámica entre Bella y Maurice sea tan interesante es que ambos están al mismo nivel. También me gusta mucho la escena en la que la Bestia permite que Bella se vaya y la deja libre, dejando en sus manos la decisión de si volver con él o no”, manifestó actriz conocida por su papel de Hermione Granger en la saga “Harry Potter”.

Además, a Watson le “encanta que esta Bella no es solo la rara que no encaja, la ves leyendo y ves que realmente no es parte de la comunidad, pero en nuestra película es una activista”.