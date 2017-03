Histórica tormenta de nieve afecta a Nueva York y otras ciudades estadounidenses

–Stella es la responsable de la más grave emergencia invernal en Estados Unidos. La tormenta, considerada histórica, comenzó esta madrugada a golpear a Nueva York y Washington y en general a todas las localidades de la costa este, dejando caer nieve, que puede alcanzar una capa de por lo menos 16 centímetros.



En la ciudad de Nueva York fue declarado el estado de emergencia desde las 0001 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta de nieve que afecta a casi 20 millones de personas, incluyendo la Gran Manzana, que ya está prácticamente paralizada.

Miles de vuelos fueron cancelados. Se suspendieron las clases en instituciones educativas. También se suspendió el servicio de trenes elevados, mientras que otros medios de transporte están bajo restricción severa.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional cerca de Filadelfia dijo que la tormenta era “potencialmente mortal” y advirtió a los residentes a refugiarse en lugares seguros. Se prevén ráfagas de viento hasta de 70 kilómetros por hora o más.

La grave emergencia se produce a una semana del inicio de la primavera.

En Nueva York la nieve comenzó a caer en la madrugada de este martes, alrededor de las 2 a.m., y continuará durante todo el día, con un periodo intenso de fuerte precipitación entre las 7 a.m. y las 2 p.m., tiempo en el que se ha recomendado no salir a las calles.

El pronóstico además anticipa una acumulación de nieve seria hasta de 18” en las calles de la Gran Manzana.

El Departamento de Sanidad de la Ciudad (DSNY) decretó un “Alerta de Nieve” que entró en vigor a partir de las 11 de la noche de este lunes.

“Ésta será ciertamente la tormenta de nieve más grande de la temporada invernal 2017 en la ciudad de Nueva York”, aseguró Faye Barthold, meteorólogo del NWS, al Daily News.

Las autoridades recomendaron a los neoyorquinos quedarse en casa durante el martes debido a que las condiciones climáticas harán extraordinariamente difícil el desplazamiento, especialmente de vehículos.

No sólo la nieve causará complicaciones, sino que también el fuerte viento de 30 mph, la probabilidad de inundaciones costeras moderadas y la escasa visibilidad, reseña El Diario de Nueva York.

“Llamo a todos los neoyorquinos en las regiones afectadas a planificarse anticipadamente y a evitar cualquier viaje innecesario a medida que la tormenta progresa”, dijo el gobernador Andrew Cuomo.

La Ciudad además emitió un ‘Código Azul’ para quienes no tienen hogar y viven en las calles. Esto implicada que no se le negará el acceso a los albergues a nadie que lo necesite y trabajadores sociales se moverán por Nueva York asegurándose de que las personas sin hogar usen los hospedajes destinados para protegerlos del frío.

Este martes la temperatura variará entre los 21°F y los 31°F. Este frío se repetirá durante el resto de la semana. Por lo que el llamado es a abrigarse y a tomar medidas para protegerse del clima adverso durante un invierno que se niega a terminar, aunque según el NWS no es poco común que en marzo caiga una cantidad significante de nieve.