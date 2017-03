Vargas Lleras confirma renuncia aunque asegura que no ha decidio en definitiva su candidatura presidencial

–Aunque advirtió que no ha tomado una decisión definitiva de participar en la próxima contienda electoral, el vicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó para este miércoles su renuncia al cargo y pidió al Congreso de la República aprobarla lo más pronto posible, según dijo, para no quedar incurso en la inhabilidad que establece la ley.

Las precisiones las hizo Vargas Lleras al entregar el balance del sector de la infraestructura, la vivienda y el agua, junto al presidente Juan Manuel Santos, quien luego de exaltar su gestión lo llamó para imponerle la condecoración Gran Cruz de Boyacá citando un término que acuñó el vicepresidente y que ha hecho carrera en los últimos meses.

“Venga que no le voy a dar un coscorrón”, expresó Santos.

El jefe del Estado lo exaltó como un colaborador leal, eficiente y eficaz y en particular destacó que les tocó enfrentar una oposición implacable y destructiva.

“No me equivoqué al asignarle la responsabilidad de coordinar e impulsar las grandes obras de infraestructura, de vivienda y de acueducto y alcantarillado, que hemos venido haciendo en el gobierno y que el país necesitaba”, señaló el mandatario.

“Muchas gracias por lo que ha hecho desde el Gobierno por Colombia y le deseo todo lo mejor en el futuro”, le dijo finalmente Santos.

Vargas Lleras dijo: “Aun no he tomado una decisión definitiva sobre mi futuro político, pero no quisiera estar incurso en ninguna inhabilidad, de manera que le pido al Senado darle trámite rápidamente a mi decisión de renunciar”.

“En próximos días estaré liberad de esta responsabilidad y habrá oportunidad de referirme acerca de mi futuro en el próximo debate electoral, me retiro con la satisfacción del deber cumplido y muy bien cumplido”, afirmó.

El Vicepresidente Vargas Lleras comenzó su balance de gestión con los logros alcanzados en materia de infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria y férrea, sector que lideró bajo un nuevo régimen de contratación trazado para hacer más efectivas y transparentes las licitaciones públicas, lo cual le permitió adelantar la revolución en infraestructura fijada por el Presidente Santos en toda Colombia.

Acompañado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Vicepresidente sacó adelante el programa de las Autopistas de Cuarta Generación (4G), en el que se están invirtiendo $39,6 billones, gracias a los cuales se intervienen 5.803 kilómetros distribuidos en 10 proyectos de la primera ola, 9 de la segunda ola, 2 de la tercera ola y 12 a través de Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Privada, para un total de 33 proyectos.

Otros $6 billones se invierten en obras públicas a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). $4 billones a través del Plan de Vías para la Equidad, con el que se ejecutan 58 proyectos y un total de 664 kilómetros, y $2 billones en dos proyectos estratégicos: Puente Pumarejo y la vía Buga – Buenaventura.

“Estamos muy orgullosos con los proyectos de Cuarta Generación y de Vías para la Equidad que se adelantan por todo el país. Estamos llenos de alegría, porque tenemos muchas obras que mostrar”, expresó emocionado el Vicepresidente.

En materia de aeropuertos las obras también se ven. $3,4 billones invertidos en la modernización de 55 terminales aéreas, de las cuales 29 ya se entregaron, 22 están en construcción y 4 en estructuración. 8 puertos marítimos y 55 terminales portuarias, en los que se invierten 2.370 millones de dólares, también hacen parte de la gestión adelantada por Vargas Lleras.

El Vicepresidente Vargas Lleras agregó que gracias al modelo de contratación implementado por el Gobierno Nacional aumentó significativamente la confianza inversionista en el país, nacional y extranjera. “Por ejemplo, durante mi gestión, el Invías adelantó 119 licitaciones públicas y para las cuales se recibieron 4.757 ofertas. Lo mismo pasó en la ANI con 66 licitaciones públicas y 1.130 ofertas recibidas. Por su parte la Aerocivil ejecutó 68 licitaciones públicas y recibió 1.962 ofertas. Si hacemos promedios, podemos ver que se promovió la competencia, lo que permite aumentar la calidad y reducir los costos de la obras. Y lo mejor, cero reclamos, cero demandas, lo que demuestra transparencia y honestidad”, dijo.

Vivienda, una gran transformación

De la mano del Vicepresidente el Gobierno Santos creó y puso en marcha una nueva política de vivienda que dio resultados históricos. Vargas Lleras logró reformar, de manera revolucionaria, el acceso a la vivienda, para que muchas familias pudieran cumplir el sueño de tener casa propia.

El Vicepresidente entendió que las familias más pobres y vulnerables requerían un subsidio en especie, es decir, darles una casa, o de lo contrario no podrían acceder a una. Fue ahí donde nació el programa de las casas gratis, que en tiempo récord y con un novedoso esquema de contratación logró hacer felices a miles de familias: 110.000 construidas y entregadas en la primera fase, en 282 proyectos adelantados en 212 municipios de 29 departamentos, con una inversión de $4,4 billones.

“Las casas gratis fueron, no solo un acto de justicia y equidad social con los que nada tienen, sino que se convirtieron en una herramienta clave para reducir la pobreza. Y vamos por más, dejamos en marcha otras 30.000, que son las de la fase dos, con una inversión de $1,8 billones, ya se están construyendo por todo el país”, expresó el Vicepresidente.

Y entendiendo que más que una casa, había que entregarles a las familias beneficiadas con el programa de gratuidad la infraestructura social que les permitiera mejorar aún más sus condiciones de vida, el Vicepresidente lideró el programa de equipamientos, en el que se invierten $930.959 millones, gracias a los cuales se construyen 34 colegios (10 entregados, 24 en ejecución) y 47 Centros de Desarrollo Infantil (16 entregados, 6 terminados y 25 en ejecución), obras cofinanciadas por el Ministerio de Vivienda.

13 bibliotecas públicas, 3 puntos Vive Digital y 59.018 conexiones a internet, 6 Centros de Salud 2 hospitales, 57 parques, 29 refuerzos de cuadrantes, 5 CAI, 3 estaciones de policía, 13 centros de integración ciudadana, y 15 CAI móviles también hacen parte de la infraestructura social, gracias a convenios firmados con otras entidades por Germán Vargas Lleras cuando fue Ministro de Vivienda.

Otros programas se diseñaron y se pusieron en marcha bajo el liderazgo del Vicepresidente Vargas Lleras: Mi Casa Ya Ahorradores, dirigido a hogares que ganan entre uno y dos salarios mínimos, 40.000 familias ya dejaron de pagar arriendo y cumplieron el sueño de tener vivienda, una inversión de $877.026 millones en subsidios. Otras 40.000 están en construcción. Mi Casa Ya Cuota Inicial, el Subsidio a la Tasa de Interés para vivienda social (VIS) y prioritaria (VIP), y el Subsidio a la Tasa de Interés para no VIS.

Agua y Saneamiento, del fracaso al éxito

El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, también hizo el balance de gestión del sector de agua potable y saneamiento básico, en el que revirtió con éxito los problemas que habían generado atraso y desigualdad social, como la ineficiencia al contratar las obras de acueducto y alcantarillado, y la corrupción en el proceso de construirlos y operarlos.

Dijo que en los seis años del Gobierno Santos se han adelantado 2.073 proyectos de acueducto y alcantarillado, con una inversión de $7,6 billones. De estos, 1.510 ya se entregaron y 563 están en construcción, beneficiando a 9,8 millones de colombianos.

“Municipios como San Juan de Urabá, y El Carmen de Bolívar por fin tienen el 100% en la cobertura de acueducto. Los pobladores de Sahagún, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica ya tienen acceso al agua potable. Una gran gestión, que a pesar de las vacas flacas, continuará hasta el 2018”, manifestó Vargas Lleras.

Para que el agua y el alcantarillado lleguen hasta las casas, especialmente de los más pobres, el Vicepresidente diseñó el programa de conexiones intradomiciliarias, gracias al cual 32.270 familias de estratos uno y dos ya tienen acceso real a estos servicios, con una inversión de $173.647 millones.

El balance en materia de acueductos rurales también es positivo: 48 proyectos, 35 entregados y 13 en ejecución, gracias a inversiones del orden de los $198.000 millones que benefician a 98.500 campesinos de 45 municipios y 17 departamentos.

Agenda Legislativa, otra transformación

El Vicepresidente Germán Vargas Lleras concluyó su balance de gestión, refiriéndose a la tarea ejercida mientras fue Ministro del Interior y Justicia, entre 2010 y 2012, tiempo en el que logró aprobar un conjunto de leyes y reformas que les dieron más derechos y beneficios a los colombianos.

Leyes para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y los derechos fundamentales; leyes para fomentar la transparencia en la gestión pública y modernizar el Estado; leyes para fortalecer la justicia y el ordenamiento territorial; y leyes para mejorar las condiciones de competitividad de Colombia en el contexto internacional. En total, 59 leyes aprobadas y 3 actos legislativos.

Como Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, logró tramitar y que fuera aprobada, en tiempo récord, la Ley de Vivienda, con la que se comenzó a hacer historia en Colombia en materia habitacional.

“Le agradezco al Presidente Santos haberme permitido liderar una de las transformaciones más importantes que se han realizado en Colombia. Qué satisfacción haber podido contribuir a ello. Gracias por su confianza y por compartir este sueño de pensar en grande. Creo que la revolución que hicimos en infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento básico, será uno de los legados que más recordarán los colombianos del Gobierno Santos”, concluyó, visiblemente conmovido, el Vicepresidente Germán Vargas Lleras.