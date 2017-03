Loterias

Resultados de loterías y chances del 15 de marzo:

Baloto 05 – 06 – 18 – 19 – 22 – 36

Revancha 08 – 15 – 19 – 32 – 38 – 44

Manizales 2795 – Serie 008

Valle 0700 – Serie 000

Meta 2574 – Serie 105

DORADO

Mañana 0693 – Tarde 7897

SUPER ASTRO SOL:

5882 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

4430 – Signo Cáncer

CHONTICO:

Día 8425 – Noche 5671

PAISITA:

Día 0019 – Noche 5726

CAFETERITO:

Tarde 6199 – Noche 6024

PIJAO:

8914

CASH THREE:

Día 819 – Noche 599

PLAY FOUR:

Día 0553 – Noche 0586

EVENING:

9010

WIN FOUR:

7331

SAMAN:

5151

SINUANO:

Día 1640 – Noche 9018

CULONA:

8540

CARIBEÑA:

Día 2982 – Noche 2290

MOTILÓN:

Día 5205 – Noche 1920

LA BOLITA

Día 7251 – Noche 0487

COLONO:

8561

LA FANTASTICA:

Día 3587 – Noche 2006