Exhabitantes del Bronx se graduaron en carpintería, electricidad, construcción, sistemas y cocina

Como parte de su proceso de inclusión social, 180 exhabitantes de calle recibieron de manos del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el diploma de grado que certifica su capacitación en diversos oficios.

Todos ellos se vincularon voluntariamente a procesos de formación en artes y oficios especializados como carpintería, cocina, electricidad, sistemas y construcción.

Graduación de exhabitantes de calle – Foto: Diego Bauman

Por esta razón el Alcalde de Bogotá los calificó como unos verdaderos súper héroes a los que hay que admirar inmensamente.

“Queremos felicitarlos. Dios les dará toda la fuerza para seguir adelante. Este grado es un logro muy importante para ustedes y estamos muy orgullosos con colaborar para que salgan adelante. Y de seguro que tienen esa disciplina y facultades para lograrlo”, destacó el Mandatario.

Agregó que como alcalde estaba muy orgulloso. “A nombre de Bogotá les agradezco, los felicito y les deseo todos los éxitos”, les expresó.

Los procesos académicos se desarrollaron a partir del segundo semestre de 2016 y en el marco del convenio que concretaron la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Centro Educativo Nacional de Asesorías Socioeconómicas y Culturales (CENASEL).

Los graduados recibieron información teórica y práctica con más de 150 horas de capacitación en áreas como técnica, manipulación y preparación de alimentos, montaje de circuitos eléctricos, corte de madera y diseño de muebles; técnicas en construcción, mampostería y finalmente conocimientos en sistemas y cómputo.

Graduación de exhabitantes de calle – Foto: Diego Bauman

Manuel Cañas, uno de los graduados, contó que al igual que sus compañeros de estudio venían de la calle y que el proceso fue difícil.

“La tarea no es fácil pero hemos luchado para salir adelante. Con la ayuda de los profesionales me siento feliz porque estamos recibiendo un diploma de la formación que recibimos de 150 horas, en mi caso de construcción, y esto me tiene muy feliz”, dijo.

Cañas llevaba 27 años habitando en la calle y estaba debajo de un puente hasta donde llegaron funcionarios de Integración Social para invitarlo a participar de este programa de rehabilitación.

“El mensaje a mis compañeros habitantes de calle es que de acojan al proyecto porque es importante que salgan de las calles”, señaló.

De igual manera, se ofrecieron cursos de inglés básico, teatro, expresiones artísticas, audiovisuales y mantenimiento de bicicletas. Algunas de estas personas en formación ya finalizaron de manera exitosa su proceso de recuperación personal y actualmente se encuentran desarrollando actividades laborales y aportando a la sociedad.

Graduación de exhabitantes de calle – Foto: Diego Bauman

Durante el segundo semestre del 2016, se capacitaron alrededor 394 habitantes de calle en diferentes áreas, todas ellas desarrolladas en el Centro de Formación para el Estudio La Academia.

Peñalosa también reveló que este año se abrirán 10 nuevos centros de atención integral, entre los que se destacan hogares de paso para mujeres, habitantes de calle y carreteros con sus respectivas mascotas y centros especializados para la inclusión social y laboral.

Así como también se inaugurarán nuevas granjas integrales y de alta dependencia funcional y se ofrecerán ofertas de servicios en todas las localidades gracias a la implementación de la Atención Móvil en Calle.

Gracias al apoyo del Concejo de Bogotá se lograron incrementar los recursos para la atención de personas habitantes de calle, lo que permitió pasar de un presupuesto de 43.747 millones de pesos en el 2015 a 70.700 millones en el 2017, lo cual representa un incremento del 62 por ciento.

En lo corrido del 2017, Integración Social ha atendido 4.444 en los centros de atención integral.