Vargas LLeras oficializó renuncia irrevocable; el Senado votará la decisión el 21 de marzo

–El vicepresidente Germán Vargas Lleras oficializó su renuncia ante el Senado de la República, el cual tomará una decisión sobre la misma el próximo 21 de marzo, según lo notificó el presidente de la corporación Mauricio Lizcano.

Vargas Lleras precisamente pidió que su dimisión de carácter irrevocable se haga efectiva a partir del 21 de marzo.

En la carta, Vargas Lleras hace un resumen de su gestión al frente de la Vicepresidencia y en las tareas que le asignó el presidente Juan Manuel Santos y concluye señalando que su renuncia irrevocable corresponde a su “voluntad libre, expontánea e inequívoca” de separarse del cargo en la fecha señalada.

Recuerda que a través del acto legislativo 02 de julio de 2015 se estableció una inhabilidad para el cargo que ocupa, de acuerdo con el cual el ciudadano que un año antes haya tenido la investidura de vicepresidente, no podrá ser elegido presidente de la República.

Y concluye: “Si bien no he definido mi participación en el próximo proceso electoral, ante la posibilidad de hacerlo, y con el fin de evitar que me cobije esta inhabilidad, he decidido retirarme del cargo, manteniendo mi compromiso de continuar trabajando, desde otros escenarios, por el desarrollo del país”.

Tras dar a conocer la renuncia de Vargas Lleras, el presidente del Senado Mauricio Lizcano precisó en su cuenta en Twitter:

-Citamos a @SenadoGovCo el próximo martes 21 de marzo a las 3:00 p.m. para estudiar y aceptar renuncia del Sr. Vicepresidente @German_Vargas”

-Renuncia irrevocable presentada por @German_Vargas será a partir del 21 de marzo.