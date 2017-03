He cumplido con todo lo que prometí en estos seis años de negociación: Presidente Santos

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó este viernes que ha cumplido con todo lo prometido a los generales de la República hace seis años, cuando les informó sobre la puesta en marcha del proceso de paz con las Farc.

En un encuentro con más 150 generales de las Fuerzas Militares y la Policía, el Jefe del Estado explicó los alcances de la Justicia Especial para la Paz y aseguró que cumplió con su promesa de que el tratamiento judicial a los uniformados no sería objeto de discusión en las negociaciones de paz de La Habana.

“Señores generales, lo que quiero decirles con todo este recuento, que me parecía importante que todos hiciéramos memoria, es que hace seis años y medio les prometí y les he cumplido”, señaló el Mandatario.

Recordó que en ese entonces, aseguró que “esa situación de los soldados o policías en la cárcel defendiendo la Constitución y los guerrilleros atacando la Constitución en los puestos públicos, eso no va a suceder”.

Así mismo, indicó que los integrantes de las Fuerzas Armadas en procesos judiciales recibirán un tratamiento diferenciado al de los miembros de las Farc, pues “no podemos equiparar a las Fuerzas Armadas colombianas, dueñas de la legitimidad, con la acción de una guerrilla totalmente al margen de la ley”.

Y agregó: “Siempre les dije a ustedes: no se preocupen, yo les prometo que no voy a permitir que se repita y que cualquier tratamiento va a ser similar y diferenciado, y justo. Y ese tratamiento no va a ser, no va a ser negociado con las Farc. Les dije: no se preocupen, yo les prometo, yo me hago inmolar, se los dije así en varias ocasiones, antes de no cumplirles en este frente”.

El Jefe del Estado también trajo a colación que dos de los negociadores plenipotenciarios en la Mesa de La Habana, fueron los generales en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las FF.MM., y Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional.

“Y de los cinco negociadores plenipotenciarios puse dos generales de la República: el general Mora y el general Naranjo. Lo hice deliberadamente, lo hice como seguimiento a lo que yo desde el principio había determinado: que las Fueras Armadas iban a ser parte fundamental”, señaló.

Finalmente sostuvo que en el desarrollo del proceso de paz, los comandantes de cada una de las Fuerzas Armadas estuvieron informados sobre los temas abordados en La Habana.

“Les dije a los comandantes, general Navas en ese momento, ustedes desde el principio van a estar totalmente informados de esta negociación. Por eso ustedes, los comandantes de las Fuerzas, estarán informados de todo lo que vamos a hacer, las dudas que tengamos, las decisiones que vamos a tomar”, explicó.

Y subrayó: “Y así fue, desde el primer momento las fuerzas estuvieron presentes, informadas”.

“Hace seis años y medio les prometí, y les he cumplido”, puntualizó el Mandatario.