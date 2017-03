Multinacional Sony informó que no fabricará más el Play Station 3

Este viernes, la compañía Sony a través de la página web oficial de PlayStarion 3, informó que dejará de producir la consola.

En el año 2006 llegó el PS3, prometiendo ser una de las consolas más vendidas, pues en su lanzamiento se vendieron 87 millones de unidades que solo ha sido superada por Wii en su generación.

La decisión de la compañía se toma debido a que las ventas se redujeron, ya que solo se han vendido 639 unidades en Japón. Dentro de los mejores juegos de PS3 se encuentra The Last of Us, Killzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2.