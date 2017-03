Resultados de las loterías y chances de este viernes 17 de marzo en Colombia

Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 17 de marzo en el territorio colombiano:

Bogotá 2544 – Serie 130

Quindio 3420 – Serie 008

DORADO

Mañana 9388 – Tarde 8016

SUPER ASTRO SOL:

8887 – Signo Sagitario

SUPER ASTRO LUNA:

9179 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 1850 – Noche 0495

PAISITA:

Día 2747 – Noche 0867

CAFETERITO:

Tarde 7695 – Noche 6676

PIJAO:

2687

CASH THREE:

Día 591 – Noche 347

PLAY FOUR:

Día 2846 – Noche 2577

EVENING:

2535

WIN FOUR:

6420

SAMAN:

5704

SINUANO:

Día 2033 – Noche 0033

CULONA:

9985

CARIBEÑA:

Día 3055 – Noche 5823

MOTILÓN:

Día 6145 – Noche 7960

LA BOLITA

Día 4783 – Noche 9032

COLONO:

0614

LA FANTASTICA:

Día 2398 – Noche 2172

