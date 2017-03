LA EDUCACIÓN Y LA MUJER (II)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

SEGUNDA PARTE

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (126)

En esta lección comento la parte restante del poema, LA EDUCACIÓN ES LA FUERZA DE LA MUJER, presentado en público por el POETA COLOMBIANO RAFAEL POMBO, en La Escuela Normal de mujeres de Bogotá. 28 de Febrero 1874



La mujer debe seguir luchando con argumentos a toda prueba por el reconocimiento de sus derechos en todos los campos: laboral, social, educativo, familiar, empresarial, económico, político, etc.

Sigue el poeta con los siguientes mensajes que invitan a la reflexión serena sobre la situación de la mujer que no se ha formado para el desempeño de un trabajo competitivo. Para nada se invita a que tenga diplomados, doctorados, etc. lo que muchas veces solo sirven para la hoja de vida, pero no para el desempeño eficaz en los campos laboral o empresarial.

Cuando la madre es ignorante y débil

pueden los hijos tiernamente amarla,

mas no conseguirá que la obedezcan

lo que ella incierta y temerosa manda.

La mujer de un Nerón o de un vicioso

suele ser una mártir, una santa,

que cree que todo su deber consiste

en aguantarlo como humilde esclava:

Así en nodriza y pábulo del vicio

la infeliz se convierte, y cree que gana

méritos para el Cielo cuando afirma

con su inacción la perdición de su alma.

Al referirse a la madre, debemos entender que es a la mujer en general y de contera al hombre. Los padres no deben empeñarse en que sus hijos les obedezcan y menos con el argumento tonto de que YO SOY SU PAPÁ o YO SOY SU MAMA. La educación de los hijos se basa en el ejemplo. Los hijos imitan a los padres y a las personas de su entorno. Esta verdad aplica también para los maestros y más los de la primera infancia.

Excelente la descripción del marido o compañero o novio violentos. Los compara con Nerón, el déspota Emperador Romano y se refiere al vicioso, en esa época vago, tomador o jugador. Hoy el vicioso es un peligro para la sociedad si de licor y drogas ilícitas se trata. La vida de las mujeres que han aceptado ser parejas de estas personas ha terminado en malos pasos y no pocas en la cárcel o en el cementerio. Y qué bien que llame a la mujer a no ser conformista con su destino, cuando dice, mi vida es voluntad de Dios y llegaré al cielo. Independientemente de la creencia religiosa, la vida depende en gran parte de nuestra voluntad. No olvidemos la sentencia popular que enseña que no podemos cambiar la dirección de los vientos, pero si podemos cambiar la dirección de las velas. ¡Que la mujer cambie la dirección de sus velas, para llegar a puertos seguros!

La ignorancia es insípida, y muy pronto

la insipidez deja sentirse, y cansa,

y una vez que cansó, se hizo su dueña

Insoportable al hombre que idolatra.

la mujer que al estudio se aficiona

y abrió al fin de su espíritu las alas

a admirar en sus dones y portentos

la omnipotente diestra soberana;

Puede hacer rico el más modesto nido

con la magia del arte y de la gracia,

y reinar dignamente en su familia

y dar nombres ilustres a la Patria.

Cuando el poeta se refiere a la ignorancia lo hace en general. Todas las personas necesitamos de una formación básica o general y de una formación específica para desempeñar por lo menos dos oficios que nos permitan realizarnos como personas y como empleados o empresarios. Y la afición a la lectura y ojalá a la lectura en todas sus formas de tal manera que no seamos esclavos de la tecnología, es un alimento de gran valor para la vida digna de las personas.

Que no pase un día sin haber aprendido algo útil para nuestra familia. Que seamos hoy mejores que ayer y mañana mejor que hoy. (Lo aprendí del periodista Don Antonio Ibañez)

Los invito a seguir sembrando la paz, el amor y la concordia en nuestros hogares y familias para que tengamos paz, el amor y la concordia en nuestra sociedad y en Colombia.

Bogotá, 20 al 26 de marzo de 2017.

