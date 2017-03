Denuncian discriminación por orientación homosexual en el SENA

John Harvy Galvis, psicólogo de profesión con varios años prestando sus servicios profesionales para el Sena, en la Dorada Caldas, señaló este martes que desde la subdirección del centro, se le notificó que no trabajaría más con la entidad por su orientación homosexual.

Galvis señaló, haciendo referencia a la subdirectora de centro Luz Adriana Ospina: “me dijo personalmente que yo no podía pertenecer al área de bienestar del Sena por mi condición sexual, ante lo cual me sentí discriminado”.

Y agregó que no pretende ser reintegrado a su cargo pero exige que la subdirectora del centro le ofrezca disculpas públicas por lo ocurrido y que la entidad le solucione el problema con su contrato de trabajo.

El psicólogo indicó: “Yo quiero unas disculpas públicas y que me expliquen que va a pasar con mi contrato, no quiero el reintegro ya que no me siento en la capacidad de trabajar con una persona que discrimina mi homosexualidad, pero sí, que ellos me digan que va a pasar con mi contrato en el Sena”.

Y pidió que se solucione el problema de su contrato, porque está firmado desde enero pasado y la subdirectora de centro le ordenó cederlo a otra persona.