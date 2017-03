Plenaria del Senado aceptó la renuncia de Vargas Lleras

La plenaria del Senado de la República aceptó esta tarde la renuncia al cargo de Vicepresidente de la República a Germán Vargas Lleras.

A propósito de la renuncia de Vargas LLeras, la Vicepresidencia informa en su portal:

?1.La plenaria del Senado de la República acaba de aceptar mi renuncia al cargo de Vicepresidente de la República, en el cual me desempeñé desde el 7 de agosto de 2.014 y hasta la fecha.

2. Cuando fui elegido Vicepresidente y cuando me posesioné no existía inhabilidad alguna para desempeñarme en el cargo durante todo mi periodo. Luego me impusieron una de un año. Con esta nueva inhabilidad en curso, presenté renuncia.

3. Aunque no he decido todavía si participaré del próximo debate electoral, en cumplimiento de la nueva norma presenté mi renuncia para no quedar inhabilitado, si así lo hiciere.

4. Reitero mi agradecimiento al Presidente Juan Manuel Santos, a mis compañeros de Gobierno y en especial a quienes desde los sectores de Vivienda y Transporte contribuyeron a desarrollar mi gestión.

5. Como Vicepresidente de la República, y antes como Ministro del Interior y Justicia, y de Vivienda, me retiro del Gobierno con la satisfacción del deber cumplido en la construcción de una Colombia mejor.

6. Nunca como antes Colombia había avanzado tanto en el desarrollo de su infraestructura, en la construcción de vivienda popular y de alcantarillados y acueductos. Las obras son indiscutibles.Lo hicimos posible.