SENA gana convocatoria del Fondo de Innovación de Estados Unidos

Dos proyectos desarrollados por instructores y aprendices SENA de Atlántico y Antioquia, hacen parte de los siete escogidos para el desarrollo de intercambios e impulso de innovaciones. Las prótesis son creadas a partir de tecnología de impresión 3D, cuya fabricación es de piezas por separado, que luego son ensambladas. Éstas permitirán que si hay cambios físicos, se pueda reemplazar solo una parte y no la extremidad completa.

Dos iniciativas colombianas marca SENA, una de Atlántico y otra de la Regional Antioquia, recibirán financiación del Fondo de Innovación estadounidense ‘100.000 Strong in the Americas’ (La fuerza de 100 mil en las Américas), luego de resultar ganadoras en la convocatoria que busca estimular alianzas estratégicas entre instituciones del continente para desarrollar proyectos innovadores y programas de intercambio estudiantil.

El fondo, liderado por el Departamento de Estado de EE.UU., Partners of the Americas (Socios de las Américas), y la Association of International Educators NAFSA (Asociación de Educadores Internacionales), apoyará otros cinco proyectos de países como Estados Unidos, Brasil y México.

“Ser elegidos en este tipo de convocatorias internacionales demuestra la calidad y excelencia de la formación que se imparte en la entidad. Venimos trabajando con la idea de promover la internacionalización de nuestros centros, y ya hemos adelantado propuestas conjuntas entre entidades de Estados Unidos y el SENA en investigación, innovación, educación a población minoritaria y bilingüismo”, aseguró Alfonso Prada, director general de la entidad.

Uno de los proyectos ganadores, es la creación de prótesis automatizadas, sustentables a bajo costo y peso ligero, que será desarrollado por el SENA – Centro Nacional Colombo Alemán de la Regional Atlántico y la Universidad de Rhode Island.

Para ello cada entidad realizará contribuciones complementarias para el desarrollo del mismo. El SENA, por su parte, aportará sus avances en la creación de prótesis realizadas con tecnología 3D, a base de materiales resistentes y amigables con el medio ambiente, como plásticos biodegradables a base de almidón de maíz.

Esta iniciativa ya estaba siendo desarrollada gracias a recursos por más de 94 millones de pesos destinados por la entidad, mediante el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA).

La Universidad Rhode Island, con adelantos en ingeniería biomédica e informática y automatización, aportará sus amplios conocimientos en tecnología mioeléctrica, la cual se compone de redes de sensores corporales de baja potencia que captan los impulsos eléctricos de los músculos y permiten el movimiento de las prótesis.

Es así como los aprendices e instructores de ambas entidades trabajarán en conjunto para el desarrollo de prototipos de extremidades robotizadas, basados en investigaciones previas que realicen en los dos países.

“El enfoque del proyecto es social para comunidades de bajos recursos, personas amputadas, afectadas por la guerra y héroes del ejército de Colombia y Estados Unidos. Queremos trabajar por esas personas que perdieron una extremidad para que puedan tener prótesis personalizadas, según sus características físicas, necesidades, geografía, a precios asequibles y funcionales para que puedan mejorar su calidad de vida”, comentó Efrén García, instructor del Centro Nacional Colombo Alemán y co-desarrollador del proyecto.