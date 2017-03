Denuncian grave contaminación atmosférica en Bogotá

Desde el año 2011 Bogotá ha venido registrando una crítica calidad del aire, sobre todo en las localidades de Kennedy y Puente Aranda, sobrepasando de manera continua los niveles medios anuales de grandes contaminantes atmosféricos como el PM10 y PM2,5, denunció el concejal de MIRA Jairo Cardozo Salazar.

“Al revisar el Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia, 2011-2015 publicado por el IDEAM en octubre de 2016, encontramos que los niveles de PM10,y PM2,5 en las estaciones de Carvajal-Sevillana, de Kennedy y de Puente Aranda en la capital para el año 2015, sobrepasaron los valores promedios anuales recomendados por la OMS que son de 20 Mg/m3 y 10 Mg/m3 respectivamente, siendo los más altos del país, encontrándose en la categoría “Dañina a la salud para grupos Sensibles” en el caso de las PM10 y de “Dañina para la salud” en el caso de las PM2,5 , por lo que se debió declarar la Alerta Naranja o roja en estas dos localidades críticas.

De otra parte, según el estudio de Auditoria a la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá – RMCAB – los equipos como el analizador de óxidos de Nitrógeno, el monitor de partículas de PM10 en la estación Móvil de medición de aire se encuentran en desuso; y las cuatro estaciones portátiles meteorológicas ubicadas en la Estación de Simón Bolívar –IDRD no hacen parte de los equipos de medición y calibración; la obsolescencia de los equipos informáticos (dataloger) instalados y la falta de actualización del sistema operativo de los equipos de las estaciones de monitoreo de la red de calidad de aire, no permite la instalación del antivirus haciéndolo un sistema vulnerable a ataques y afectando su funcionamiento y que no generando inseguridad”, aseguró el Concejal.

“La Secretaría de Ambiente tenía como meta realizar 51 informes de medición de calidad del aire, con recursos por el orden de $ 677 millones para el año 2016, sin embargo el informe correspondiente a la vigencia de 2015 no ha sido presentado, tampoco los indicadores para el Observatorio Ambiental, los cuales son de vital importancia “por ser los insumos para la toma de decisiones de la Secretaria Distrital de Salud”. Es decir que no se está dando cumplimiento al Acuerdo 367 de 2009, que ordena realizar informes de manera permanente, pública y masiva del estado de la contaminación atmosférica en la ciudad; además la página web se encuentra desactualizada desde el 30 de junio de 2016”.

Por último, si revisamos el reloj de la contaminación del aire en tiempo real establecido por la OMS[1] observamos cómo en diferentes días y a toda hora en Bogotá presenta niveles de 24 µg/m3 de partículas PM2.5,, sobrepasando en 2.4 veces lo recomendado por la OMS que es de 10 µg/m3”, dijo Cardozo.

“Hacemos un llamado urgente a la Administración para que se tengan en cuenta estos resultados y se enfrente la realidad de manera seria y responsable, declarando de ser necesario la alerta roja en la ciudad por alta contaminación atmosférica, que afecta en especial a niños y adultos mayores”, concluyó el cabildante.