Denuncian que Peñalosa cerró 80 servicios de salud en lo corrido de 2017

El concejal Manuel Sarmiento, denunció que en los primeros 45 días de 2017 el gobierno de Enrique Peñalosa cerró 80 servicios de salud de la red pública hospitalaria del Distrito.

Así lo señala una respuesta de la Secretaría de Salud al concejal, en donde se certifica el cierre de servicios como neumología y cirugía ginecológica en el Hospital Meissen, medicina física y rehabilitación en el Hospital de Kennedy y obstetricia en el Hospital de Chapinero. “Estos cierres se suman a los 67 que realizó Peñalosa en 2016, con lo que llegaría a 147 cierres en tan solo 13 meses. El alcalde se empeña en imponer un modelo de enfermedad y muerte con el cierre de servicios de salud”, aseguró Sarmiento.

El cabildante rechazó enfáticamente que el secretario Morales engañe a la ciudadanía con un juego de palabras, pues su argumento es que no son cierres, sino traslados. “Antes existía pediatría en el Hospital de Engativá y Suba, ahora solo existe en Suba. ¿No es un cierre?”, cuestionó el Concejal del Polo, a la vez que recordó el comunicado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que cuestiona las barreras de acceso que generaran los cierres de pediatría.

El Concejal del Polo recordó las afirmaciones del Secretario de Salud en una entrevista al diario El Espectador, en donde sostiene que “no tiene sentido tener servicios regados en varios hospitales, cuando pueden funcionar en uno. No sólo por calidad, sino por eficiencia de los recursos. En vez de cuatro cardiólogos, tendré uno por turno y atiendo la misma cantidad de pacientes”. “El cierre de servicios de Peñalosa se da únicamente con base en el criterio financiero de la productividad. Si un servicio no es productivo y no es rentable para el alcalde Peñalosa, lo va cerrando, sin importar que se aumenten las barreras de acceso”, concluyó el concejal Sarmiento