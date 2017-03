De la Calle pide coalición para defender acuerdo de paz con las Farc

Humberto de la Calle propuso este jueves que se conforme una coalición para defender los acuerdos de paz alcanzados con las Farc, ante las próximas elecciones presidenciales del 2018.

De la Calle señaló que: “El senador Álvaro Uribe matizó la propuesta y dijo: no es derogar los acuerdos, pero se trata de corregir dos puntos. Que las Farc se vayan para la cárcel y que no participen en política”.

Y agregó que: “eso está en la esencia del acuerdo. Si eso es lo que se busca, los acuerdos están en riesgo. El primer propósito es cumplir los acuerdos y esa puede ser una bandera para que haya claridad entre los colombianos de lo que puede suceder en el 2018”.

Humberto de la Calle sostuvo además: “Por eso hablo de una gran coalición. No me estoy refiriendo a los partidos, me estoy refiriendo a los intelectuales, a los estudiantes, a aquellos que se tomaron las calles el 3 de octubre para pedir acuerdo ya”.

Y concluyó: “No nos vamos a dejar arrebatar lo logrado”.