Indicadores Económicos en Colombia

Loterias

Resultados de loterías y chances del 22 de marzo:

Baloto 01 – 06 – 07 – 14 – 27 – 44

Revancha 04 – 12 – 14 – 26 – 28 – 32

Manizales 9681 – Serie 036

Valle 0526 – Serie 174

Meta 8099 – Serie 118

DORADO

Mañana 2437 – Tarde 3932

SUPER ASTRO SOL:

4536 – Signo Géminis

SUPER ASTRO LUNA:

4057 – Signo Libra

CHONTICO:

Día 1907 – Noche 1272

PAISITA:

Día 8124 – Noche 5446

CAFETERITO:

Tarde 2279 – Noche 3497

PIJAO:

3914

CASH THREE:

Día 266 – Noche 672

PLAY FOUR:

Día 5962 – Noche 6212

EVENING:

3174

WIN FOUR:

4212

SAMAN:

4589

SINUANO:

Día 0309 – Noche 7285

CULONA:

5988

CARIBEÑA:

Día 4858 – Noche 9565

MOTILÓN:

Día 0002 – Noche 4186

LA BOLITA

Día 9161 – Noche 9042

COLONO:

6411

LA FANTASTICA:

Día 8066 – Noche 6094