Supersalud ordenó la intervención para administrar el Hospital San Andrés de Tumaco

Dando cumplimiento a los compromisos pactados con los ciudadanos al cierre de la jornada de participación ciudadana organizada por la entidad “Dialoguemos con la Supersalud” desarrollada en el municipio de Tumaco en noviembre de 2016, el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, ordenó una auditoría integral a la E.S.E Hospital San Andrés de Tumaco, centro de referencia de baja y mediana complejidad para el departamento de Nariño.

Como resultado del análisis de los indicadores administrativos, financieros, jurídicos, técnico científicos y de servicios, la Supersalud tomó la decisión de intervenir para administrar esta institución por el término de un año a fin de superar las dificultades en estos aspectos que ponen en riesgo la adecuada atención de la población que acude al centro hospitalario.

El informe del equipo auditor señala entre otros:

El hospital presta un servicio que no cumple con las condiciones de habilitación, se??guridad y eficiencia debido a que cuenta con personal insuficiente para atender cada uno de los servicios habilitados.

Ausencia de controles de la producción de servicios de salud.

Se observa que el 100% de los indicadores mínimos de gestión presentan incumplimiento frente al estándar establecido en la norma.

Insuficiencia de insumos y medicamentos en las áreas de hospitalización.

Falta de mantenimiento de los equipos biomédicos.

No existe un registro confiable de la información financiera, se identificaron inconsistencias en los diferentes reportes de información, principalmente en las áreas de: contabilidad, facturación y cartera.

Ausencia de control y seguimiento al sistema de información, servicios sin facturar, con facturación preliminar o sin liquidar y radicar.

El centro hospitalario no cuenta con una base de glosas que permita identificar las causas y estado en que se encuentra la gestión de cartera.

La E.S.E presenta un desequilibrio financiero, operativo y de liquidez.

“En noviembre del año pasado estuve en Tumaco escuchando las quejas y preocupaciones de los ciudadanos respecto a los servicios de salud y la mayoría manifestó inquietud respecto a la atención prestada en este hospital, por eso, decidimos actuar y lo hacemos con el único objetivo de garantizar la prestación del servicio de manera integral, y evitar un posible colapso en los servicios”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz.

La entidad designó como Agente Especial Interventor de la E.S.E? al doctor Bernardo Ocampo Martinez, médico cirujano con más de 30 años de experiencia en gerencia hospitalaria, quien ejecutará un plan de trabajo previamente evaluado y aprobado por esta superintendencia a fin de subsanar los hechos identificados que dieron origen a la medida.