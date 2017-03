Quieren descarrilar el acuerdo de paz: Santos

Este viernes el presidente Juan Manuel Santos señaló que las críticas que le hacen al proceso de paz se siguen presentando y advirtió que hay personas que quieren “descarrilar” los acuerdos logrados.

Santos dijo que: “Aquí ha habido gente que quiere descarrilar el acuerdo de paz, no vamos a permitir que se descarrile el acuerdo de paz por ningún motivo, esto no es una paz del presidente, es una paz de todos los colombianos y todos debemos de apoderarnos de esa paz y no permitir que los que quieran descarrilarla lo puedan hacer”.

Señaló que el Gobierno ya firmó los acuerdos y hay que cumplirlos: “Los acuerdos si acaso son susceptibles de mejorarlos a través de las discusiones pero no son renegociables, ahí está la palabra del Estado colombiano y eso es algo que la propia Constitución lo establece”.

De esta manera, el mandatario aseguró que no se “abrirá la puerta” para modificar los acuerdos en medio de la implementación de los mismos.