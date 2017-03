Decisión de habitantes de Cajamarca incrementa riesgos de minería ilegal: Minminas

–El ministro de Minas, Germán Arce, aseguró que respeta la decisión que tomaron en las urnas los habitantes del municipio de Cajamarca en el Tolima, que dijeron No a las explotaciones mineras en la localidad, pero advirtió que la determinación incrementa el riesgo de minería ilegal.

Por ello, el ministro proclamó: “Ojalá en algunos años no estemos dándonos golpes de pecho por decisión de Cajamarca”.

Al efecto, German Arce explicó: “Si uno no le permite a los actores legales desarrollar una actividad, corre el riesgo de que lleguen ilegales”.

Empero, aclaró que el resultado de la consulta popular adelantada este domingo en Cajamarca, en la cual mayoritariamente sus habitantes se pronunciaron en contra de desarrollar proyectos mineros en la región, es de carácter político y no tiene la capacidad de cambiar la ley.

“Seis mil personas no pueden cambiar una ley, pero sí pueden dar contenido legal a una medida local”, puntualizó el ministro en diálogo con los colegas de RCN radio.

Añadió que la decisión de Cajamarca tiene carácter local y la nación no la puede cambiar. No obstante advirtió que no tiene carácter retroactivo lo cual, subrayó, significa estabilidad jurídica para el país.

La medida es vinculante sólo para las autoridades locales, alcalde y concejo municipal, que reciben un mandato que se debe implementar en el Plan de Ordenamiento Territorial, precisó.

De todas maneras, el ministro dijo que el resultado de la consulta afectará todas las actividades mineras, incluidas la explotación de gravilleras y otros minerales que han venido siendo trabajados a lo largo de los años.

Explicó que hay 19 títulos mineros de exploraciones mineras en el municipio, otorgados entre 2006 y 2009, pero agregó que para que los tenedores de estos titulos entren a explotar los recursos, tienen que obtener las licencias ambientales, ninguna de las cuales está en trámite.

En declaraciones a la Fm, el ministro estableció que estos títulos fueron otorgados antes de conocerse la decisión de la comunidad, por lo que será la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la que debe determinar, la viabilidad de los proyectos.

“No están es fase de explotación, esos títulos que fueron otorgados entre 2006 y 2009 en algunos donde hay fase de exploración hay unas expectativas de poder acceder a una licencia ambiental, la autoridad tendrá que manifestarse sobre esas licencias (…) La autoridad tendrá que determinar si ese proyecto es técnicamente viable para poder otorgar la licencia ambiental”, puntualó.