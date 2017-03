EL PC CONTRA EL CP (Primera parte

Por: Carlos Fradique-Méndez

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (127)

Los medios informan que en medio del evento “No es pornografía infantil: es la evidencia de un delito”, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Dra Cristina Plazas, recomendó a los papás y a las mamás no regalar celulares inteligentes a los niños menores de 14 años. (REGULAR EL USO DE TECNOLOGIA, diría yo)



La verdad es que no es posible renunciar a la tecnología y menos renunciar a los beneficios que nos ofrece para tener mejor calidad de vida. Pero es indudable que debemos prevenir la adicción, la dependencia, la esclavitud a la tecnología, para no caer en el desuso de la inteligencia. Que no tengamos que recurrir a la calculadora para saber cuánto valen los almuerzos de papá, mamá y dos hijos.

Que el PC, personal computer o computador personal, no reemplace o sustituya el CP o cerebro personal.

Que la tecnología no sustituya a los progenitores en la crianza de los hijos, ni desplace a las nanas como auxiliares en la atención a los pequeños. En un almuerzo con dos amigos de mi esposa tuve una experiencia desagradable. Ellos son profesionales con especialización y son exitosos en sus labores. Tienen dos hijos de 7 y 5 años. Niño y niña. Nos sentamos en la mesa y los niños se ubicaron en las sillas de niños que ofrecen los restaurantes. Ya acomodados los 6, la madre se acercó a su cartera y sacó dos tabletas pequeñas, las activó y las puso como pantallas de televisión, una para cada uno de sus hijos, para que no interrumpieran el diálogo que íbamos a comenzar. Los niños comenzaron a ver sus películas y manifestaron cansancio muy pronto. Llegó el menú y comenzaron a comer con la tableta al lado. El papá respondió dos llamadas durante el almuerzo. Para los niños fue más importante la distracción que les ofreció la película que la comida y la presencia de sus padres y por supuesto que de nosotros ya que muy poco les interesó nuestra presencia.

En una reunión familiar para tomar onces, uno de los hijos de nuestros invitados se sentó frente a todos y comenzó a chatear sin parar durante todo el encuentro social. El chico tenía 18 años de edad. Su teléfono fue su gran aliado y los invitados pasamos desapercibidos, ignorados totalmente.

Luego comentamos la falta de educación de nuestro invitado. No tuvo tiempo sino para devorar el doble de la porción de onces. Seguramente el estrés generado por su concentración en el teléfono le causó el exceso de apetito. Y no sobra comentar que la destinataria de los chats, era la novia de “nuestro invitado” que también estaba con nosotros sentada al lado opuesto de su contertulio. Ambos se refundieron en el mundo apasionante de la tecnología y no tuvieron tiempo para compartir de la merienda del anfitrión.

Sucesos como los relatados abundan en todos los escenarios de la vida familiar. Causa molestia ver en los restaurantes a seis o más personas sentadas en la mesa, cada una con su celular “hablando” con sus parches y dejando por fuera a sus amigos de mantel como si fueran extraños.

El uso excesivo de los aparatos tecnológicos hasta el punto de que si la persona no los tiene en sus manos, siente morirse, es una grave enfermedad que está embruteciendo al mundo. Como las drogas, como el licor, como el tabaco, como los juegos de azar, como el trabajo de día y de noche.

Cuando las personas se “enamoran perdidamente” de su ipad, de su PC, de su celular, están renunciando a una vida normal, decente y votan al cesto de la basura uno de sus más preciados órganos humanos: el cerebro personal o CP para reemplazarlo tontamente por el PC.

