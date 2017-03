El próximo 2 de abril se estrenará la segunda parte de la 7ma temporada de “The Walking Dead”

Se acerca un momento decisivo en la serie post-apocalíptica con más seguidores en todo el mundo. FOX Premium presenta en su propuesta exclusiva el final de la segunda parte de la 7ma temporada de “The Walking Dead” el próximo domingo 2 de abril a las 9:30 p.m.

Durante los primeros 8 episodios de la temporada, el grupo se encontró dividido, quebrado y forzado por el sanguinario Negan (Jeffrey Dean Morgan) y sus “Salvadores” a quedar a expensas de su voluntad y brutalmente convencidos a vivir bajo sus reglas.

Pero en la segunda parte de la entrega, se prepararon para la guerra, recolectando suministros y reclutando gente para vencer a Negan de una vez por todas.

Luego de embarcarse en un viaje a una alejada comunidad, donde el grupo debió tomar una decisión clave en el episodio anterior, durante el final de la temporada, titulado “The First Day of the Rest of Your Life” (El primer día del resto de tu vida), diferentes historias que vimos separadas durante esta entrega se cruzarán, mientras los alejandrinos organizan un complejo plan.

Con el regreso confirmado de una octava temporada a estrenarse en el segundo semestre de 2017 ?que comenzará con el episodio número 100 de la serie? “The Walking Dead” cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Grimple, Gale Anne Hurd, Robert Kirkman, David Alpert, Greg Nicotero y Tom Luce.

La segunda parte de la nueva temporada de “The Walking Dead” llega a su fin la misma noche de su estreno en EE.UU. a través de FOX Premium Series en TV y en live streaming desde el acceso Premium de la App de FOX, el domingo 2 de abril a las 9:30 p.m.

Al término de su emisión en pantalla, las 7 temporadas completas estarán disponibles en el acceso Premium de la App de FOX para revivir en streaming. Asimismo, al día siguiente, el lunes 3 de abril podrá disfrutarse en FOX a las 10:00 p.m.