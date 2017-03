Indicadores Económicos en Colombia

Loterias

Resultados de loterías y chances del 23 de marzo:

Bogotá 9791 – Serie 152

Quindio 0909 – Serie 051

DORADO

Mañana 6976 – Tarde 0701

SUPER ASTRO SOL:

6359 – Signo Sagitario

SUPER ASTRO LUNA:

7137 – Signo Piscis

CHONTICO:

Día 8418 – Noche 7433

PAISITA:

Día 9328 – Noche 5639

CAFETERITO:

Tarde 2759 – Noche 3472

PIJAO:

1955

CASH THREE:

Día 378 – Noche 261

PLAY FOUR:

Día 2227 – Noche 8774

EVENING:

1110

WIN FOUR:

2494

SAMAN:

0397

SINUANO:

Día 4776 – Noche 9997

CULONA:

9266

CARIBEÑA:

Día 9033 – Noche 7867

MOTILÓN:

Día 8722 – Noche 9076

LA BOLITA

Día 8858 – Noche 9757

COLONO:

5797

LA FANTASTICA:

Día 8634 – Noche 2477