Becas para gente que le interese el cine en Bogotá

Hasta el próximo 3 de abril las personas que estén interesadas en aplicar a la Beca de curaduría audiovisual, la pasantía Torino Film Lab y gestión de archivos audiovisuales, implementadas por la Cinemateca Distrital, podrán hacerlo a través de la página del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Las propuestas en línea para estos tres apoyos, que forman parte del Portafolio Distrital de Estímulos, se recibirán hasta las 5 de la tarde de ese día.

La Secretaría de Cultura hace un llamado para que realizadores, productores, empresas, investigadores, archivistas, artistas y en general el sector cinematográfico y audiovisual participen de las diferentes convocatorias para becas, residencias y premios que ofrece el Distrito.

Cristian Arenas, artista y cuentero en la localidad de Ciudad Bolívar, espera ser uno de los beneficiados de las becas.

“Algunas veces he participado en los festivales que hace Ojo al Sancocho. Desde que era pequeño he soñado con ser un cineasta. Por eso apenas abrieron las convocatorias me inscribí para poder volver mi sueño realidad”, dijo entusiasmado el joven.

Los concursos de la Cinemateca Distrital han apoyado proyectos tan destacados como los cortometrajes “Alguien mató algo”, “La cerca” o “Leidi”, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2014, y largometrajes como “Todo comenzó por el fin”, de Luis Ospina, y “Gente de bien”, de Franco Lolli.