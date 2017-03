Desempleo en Colombia subió en febrero al 10,5%

–En febrero de 2017 la tasa de desempleo subió al 10,5%, en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando fue 10,0%. Sin embargo, el Dane aseguró que ahora se presentó el nivel de ocupados más alto en los últimos 16 años para este mes.

Según el director del DANE “en febrero de 2017, 32 mil personas más encontraron empleo”.

No obstante, en nueve de las 23 ciudades y Áreas Metropolitanas la tasa de desempleo presentó variación negativa. Se ubicó en 11,0%.

En los últimos 12 meses móviles (marzo de 2016 – febrero de 2017) la tasa de desempleo fue 9,2% y completó 42 periodos consecutivos con tasa de un dígito. En el mismo periodo del año anterior fue de 9,0%.

En el comunicado el Dane hace las siguientes precisiones:

En febrero de 2017 la tasa de desempleo fue 10,5% y se mantuvo la estacionalidad característica de este mes. La tasa de participación fue 64,0% y la tasa de ocupación fue 57,3%.

En febrero de 2016 la tasa de desempleo fue 10,0%, la tasa de participación 64,4% y la tasa de ocupación 57,9%.

Trimestre móvil (diciembre 2016 – febrero 2017) y año móvil (marzo 2016 – febrero 2017)

En el trimestre móvil la tasa de desempleo para el total nacional se situó en 10,3%. La tasa de participación fue 64,1% y la de ocupación 57,5%.

Para el trimestre móvil (diciembre 2015 – febrero 2016) la tasa de desempleo fue 10,2%, la tasa de participación 64,7% y la de ocupación 58,1%.

En el trimestre móvil (diciembre 2016 – febrero 2017) las ramas que jalonaron la generación de empleo en el total nacional fueron: actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler; e Industria manufacturera, que completa 6 periodos consecutivos con variación positiva.

En la medición de los últimos 12 meses móviles (marzo 2016 – febrero 2017) se completan 42 periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito, al ubicarse en 9,2% con una tasa de participación de 64,4% y de ocupación de 58,4%. Para el periodo marzo 2015 – febrero 2016 la tasa de desempleo fue 9,0%, la de participación 64,9% y la de ocupación fue 59,0%.

Ciudades y Áreas Metropolitanas

En febrero de 2017 la tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas se ubicó en 11,0%. La tasa global de participación fue 66,7% y la de ocupación 59,4%. En febrero de 2016 las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron 10,3%, 68,4% y 61,4% respectivamente. La variación de la tasa de desempleo en Bogotá y Cali A.M. explica el comportamiento de la tasa de desempleo en las 13 ciudades y A.M.

En las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas la tasa de desempleo del trimestre móvil diciembre 2016 – febrero 2017 fue 11,4%, la tasa de participación fue 67,3% y la de ocupación 59,6%. En el trimestre móvil diciembre 2015 – febrero 2016 las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron 11,4%, 68,0% y 60,2% respectivamente. La variación de la tasa de ocupación en Bogotá explica el comportamiento de la tasa de ocupación en las 13 ciudades y A.M.

Las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de empleo en el trimestre móvil diciembre 2016 – febrero 2017 para las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas fueron: Actividades inmobiliarias, Servicios e Industria.

La generación de empleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas estuvo asociada a la creación de empleo asalariado (formal) cuya contribución es 10 veces más que la del empleo por cuenta propia (informal).

Para las 23 ciudades las tasas de desempleo más bajas se registraron en Santa Marta (8,0%), Barranquilla A.M. (8,2%) y Bucaramanga A.M. (9,3%). Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil fueron Cúcuta A.M. (18,0%), Quibdó (16,9%) y Riohacha (15,6%). Cuatro de las 23 ciudades registraron tasa de desempleo de un dígito. Nueve de las 23 ciudades presentaron variación negativa de la tasa de desempleo.

Centros poblados y zonas rurales dispersas

En los centros poblados y las zonas rurales dispersas durante el trimestre móvil (diciembre 2016 – febrero 2017) la tasa de desempleo se ubicó en 6,4%. Esta tasa se presentó con altas tasas de participación (58,6%) y ocupación (54,8%). En el periodo diciembre 2015 – febrero 2016 la tasa de desempleo se ubicó en 5,9%, la tasa de participación 59,1% y la tasa de ocupación 55,7%.