Mincomercio ordena cierre del sitio donde ocurrió atraco masivo en Taganga

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó cerrar temporalmente el establecimiento de alojamiento y hospedaje ubicado en el sector de Playa Rosita, en jurisdicción del corregimiento de Taganga, para investigar el robo masivo ocurrido en ese lugar.

De acuerdo con la coordinadora del Grupo de Protección al Turista de Mincomercio, Luz Belén Fernández, se abrirá una investigación administrativa en contra de la sociedad Playa Rosita S.A.S., cuyo representante legal es Iván Díaz Granados Núñez.

Al establecimiento se le formularon cargos por prestar servicios turísticos sin estar en el Registro Nacional de Turismo.

“Una vez llegado al sitio no encontramos a nadie, por lo cual la diligencia no puede efectuarse. Sin embargo, dejamos constancia mediante acta, de que a pesar de que se le informa por escrito y verbalmente a las personas que son propietarias y el representante legal, no se encuentran en la diligencia”, indicó la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Sandra Vallejos.

La comandante señaló que en el atraco colectivo la turista estadounidense no fue agredida sexualmente como se había denunciado en un principio.

“No fue violación, ya tenemos el dictamen de Medicina Legal. Ya la Fiscalía tomará una determinación de que delitos van a imputar a la estructura que nosotros capturamos. Sí hubo hurto, eso no podemos negarlo, pero se recuperaron todos los elementos”, afirmó la coronel Vallejos.